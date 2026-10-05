Eşref Rüya'nın Ani Finalinin Ardından Eşref Tek'le İlgili Durum Netleşti: Tarihi ve Bölüm Sayısı Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Prime Video için duyurulan Eşref Tek'te işler beklenenden hızlı ilerliyor. Çağatay Ulusoy'un yanında Eşref Rüya'nın en sevilen yüzlerinden biri olacak isim ve kameraların karşısına döneceği gün de konuşulmaya başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy'un Eşref'i, 47 bölümlük Eşref Rüya'nın ardından Prime Video'da yeniden karşımıza çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a, Eşref Rüya'nın sevilen Kadir'i Görkem Sevindik de eşlik edecek.
Eşref Tek'in 1 Kasım'da sete çıkacağı ve 8 bölümden oluşacağı öne sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın