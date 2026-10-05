Eşref Rüya'nın Ani Finalinin Ardından Eşref Tek'le İlgili Durum Netleşti: Tarihi ve Bölüm Sayısı Belli Oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy, TİMS&B'nin patronları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'la yeni dijital dizi için el sıkıştı. Oyuncu görüşmeleri de hiç vakit kaybetmeden başladı. Eşref Tek'in oyuncu kadrosundaki ilk sürpriz isim Görkem Sevindik oldu.

Eşref Rüya'da Kadir'e hayat veren ve dans sahnesiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu, aynı karakterle yeni hikâyede de yer alacak. Ekranda Eşref'in en yakınındaki isimlerden biri olan Kadir, bu kez hikâyenin tam merkezinde olacak. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı olarak tanınan Sevindik, Söz ve Ateş Kuşları'ndaki rolleriyle de hafızalarda. Dizinin, Eşref'in geçmişine ışık tutarken yeraltında Kadir'le kurduğu ortaklığın nasıl doğduğunu anlatacağı konuşuluyor.