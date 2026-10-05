article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'nın Ani Finalinin Ardından Eşref Tek'le İlgili Durum Netleşti: Tarihi ve Bölüm Sayısı Belli Oldu!

Eşref Rüya'nın Ani Finalinin Ardından Eşref Tek'le İlgili Durum Netleşti: Tarihi ve Bölüm Sayısı Belli Oldu!

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 07:42 Son Güncelleme: 05.10.2026 - 07:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Prime Video için duyurulan Eşref Tek'te işler beklenenden hızlı ilerliyor. Çağatay Ulusoy'un yanında Eşref Rüya'nın en sevilen yüzlerinden biri olacak isim ve kameraların karşısına döneceği gün de konuşulmaya başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağatay Ulusoy'un Eşref'i, 47 bölümlük Eşref Rüya'nın ardından Prime Video'da yeniden karşımıza çıkacak.

Çağatay Ulusoy'un Eşref'i, 47 bölümlük Eşref Rüya'nın ardından Prime Video'da yeniden karşımıza çıkacak.

Kanal D'de Mart 2025'te başlayan Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i bir araya getirmiş, yeraltı dünyasıyla aşkı harmanlayan hikâyesiyle her hafta ekran başına kilitlenen bir izleyici kitlesi toplamıştı. 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümle veda eden dizi, Prime Video'da da ilgi görmeye devam etti, yayın hayatı boyunca 70'i aşkın ülkeye satıldı. Final kararının ardından hayranların aklındaki tek soru Eşref'in geri dönüp dönmeyeceğiydi. Cevap 30 Eylül'de geldi. TİMS&B, Eşref'in suç dünyasının zirvesine çıkmadan önceki yıllarını anlatacak Eşref Tek'i 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla duyurdu. Dizi bu kez televizyona uğramadan doğrudan Prime Video'da yayınlanacak.

Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a, Eşref Rüya'nın sevilen Kadir'i Görkem Sevindik de eşlik edecek.

Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy'a, Eşref Rüya'nın sevilen Kadir'i Görkem Sevindik de eşlik edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çağatay Ulusoy, TİMS&B'nin patronları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'la yeni dijital dizi için el sıkıştı. Oyuncu görüşmeleri de hiç vakit kaybetmeden başladı. Eşref Tek'in oyuncu kadrosundaki ilk sürpriz isim Görkem Sevindik oldu.

Eşref Rüya'da Kadir'e hayat veren ve dans sahnesiyle sosyal medyayı sallayan oyuncu, aynı karakterle yeni hikâyede de yer alacak. Ekranda Eşref'in en yakınındaki isimlerden biri olan Kadir, bu kez hikâyenin tam merkezinde olacak. Kurtlar Vadisi Pusu'nun Pusat'ı olarak tanınan Sevindik, Söz ve Ateş Kuşları'ndaki rolleriyle de hafızalarda. Dizinin, Eşref'in geçmişine ışık tutarken yeraltında Kadir'le kurduğu ortaklığın nasıl doğduğunu anlatacağı konuşuluyor.

Eşref Tek'in 1 Kasım'da sete çıkacağı ve 8 bölümden oluşacağı öne sürüldü.

Eşref Tek'in 1 Kasım'da sete çıkacağı ve 8 bölümden oluşacağı öne sürüldü.

Peki kameralar ne zaman dönecek? Altuntaş'a göre 8 bölümlük dizi 1 Kasım'da sete çıkacak. Kamera arkasındaki ekip de tanıdık: Eşref Rüya'nın senaristlerinden Ethem Özışık yazacak, yönetmen koltuğunda yine Uluç Bayraktar oturacak. Görkem Sevindik'i ise yoğun bir tempo bekliyor.

Oyuncu, Eşref Tek'in İstanbul'daki setiyle atv'nin Adana'da çekilen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer arasında mekik dokuyacak. Adanalı oyuncu için bu, en azından işin bir yarısında memleketinde çalışmak demek. Eşref Tek ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ise henüz yok; TİMS&B ve Prime Video ne yayın tarihini ne de kadronun geri kalanını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın