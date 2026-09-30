article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararında Devam Etmek İstemediği Konuşulan Çağatay Ulusoy Eşref Tek'i Paylaştı

Final Kararında Devam Etmek İstemediği Konuşulan Çağatay Ulusoy Eşref Tek'i Paylaştı

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 17:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak Eşref Tek, Prime Video için resmen duyuruldu. Ancak asıl dikkat çeken, Çağatay Ulusoy'un duyuruyu paylaşması oldu. Akıllara ise Çağatay Ulusoy'un rolüne geri dönüp dönmeyeceği geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çağatay Ulusoy, Prime Video'da yayınlanacak Eşref Tek'in duyurusunu kendi hesabından paylaştı.

Çağatay Ulusoy, Prime Video'da yayınlanacak Eşref Tek'in duyurusunu kendi hesabından paylaştı.

TİMS&B Productions'ın 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla duyurduğu Eşref Tek'in afişinde yalnızca Çağatay Ulusoy yer aldı. Oyuncu da kısa süre içinde duyuruyu kendi hesabından paylaştı.

Bu hamle, Eşref'i yeni dizide yine onun canlandıracağı yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak ne yapım şirketinden ne de Prime Video'dan oyuncunun projede yer alacağına dair resmi bir açıklama geldi.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Kanal D yerine doğrudan Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Eşref Rüya da yayın hayatı boyunca yeni bölümlerini Kanal D'deki yayının ardından Prime Video'ya taşımıştı. Yeni dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

Paylaşım, Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'ya devam etmek istemediği iddiaları nedeniyle kafa karıştırdı.

Paylaşım, Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'ya devam etmek istemediği iddiaları nedeniyle kafa karıştırdı.

Eşref Rüya, 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümle ekrana veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin final kararında Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesi de etkili olmuştu. Üstelik finalden sadece dört ay sonra aynı karakterin hikâyesi yeniden gündeme geldi. Bu nedenle seyirciler, final kararında payı olduğu konuşulan oyuncunun aynı role geri dönüp dönmeyeceğini sorgulamaya başladı.

Peki duyuruyu paylaşması, Eşref Tek'te rol alacağı anlamına mı geliyor? Yoksa yalnızca eski ekibine destek mi veriyor? Şimdilik bu soruların net bir yanıtı yok.

Eşref Tek dizisini paylaşan diğer isim de Görkem Sevindik oldu.

Eşref Tek dizisini paylaşan diğer isim de Görkem Sevindik oldu.

Eşref Rüya'da Kadir Baba'ya hayat veren Görkem Sevindik'in de duyuruyu paylaşması dikkat çekti. Kadir'in yeni hikâyenin de merkezinde yer alması, eski kadronun geri döneceği yorumlarını güçlendirdi.

Demet Özdemir'in afişte olmaması da seyircinin gözünden kaçmadı. Yönetmen, senarist ve oyuncu kadrosunun önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın