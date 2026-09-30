Final Kararında Devam Etmek İstemediği Konuşulan Çağatay Ulusoy Eşref Tek'i Paylaştı
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Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak Eşref Tek, Prime Video için resmen duyuruldu. Ancak asıl dikkat çeken, Çağatay Ulusoy'un duyuruyu paylaşması oldu. Akıllara ise Çağatay Ulusoy'un rolüne geri dönüp dönmeyeceği geldi.
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Çağatay Ulusoy, Prime Video'da yayınlanacak Eşref Tek'in duyurusunu kendi hesabından paylaştı.
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Paylaşım, Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'ya devam etmek istemediği iddiaları nedeniyle kafa karıştırdı.
Eşref Tek dizisini paylaşan diğer isim de Görkem Sevindik oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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