Final Kararında Devam Etmek İstemediği Konuşulan Çağatay Ulusoy Eşref Tek'i Paylaştı

TİMS&B Productions'ın 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla duyurduğu Eşref Tek'in afişinde yalnızca Çağatay Ulusoy yer aldı. Oyuncu da kısa süre içinde duyuruyu kendi hesabından paylaştı.

Bu hamle, Eşref'i yeni dizide yine onun canlandıracağı yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak ne yapım şirketinden ne de Prime Video'dan oyuncunun projede yer alacağına dair resmi bir açıklama geldi.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Kanal D yerine doğrudan Prime Video'da izleyiciyle buluşacak. Eşref Rüya da yayın hayatı boyunca yeni bölümlerini Kanal D'deki yayının ardından Prime Video'ya taşımıştı. Yeni dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.