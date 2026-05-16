3 Bölüme Bitecek! Eşref Rüya'nın Final Yapma Nedeni Ortaya Çıktı

Esra Demirci - TV Editörü
16.05.2026 - 08:26

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya hakkında son anda final kararı alındı. Sezon finali bölümüyle ekran arası vermeye hazırlanan Eşref Rüya için ani final kararı verilirken Birsen Altuntaş, Eşref Rüya'nın final yapma nedenini açıkladı.

Kanal D dizisi Eşref Rüya 3 bölüm sonra final yaparak bitecek.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, beklenmedik final kararıyla sevenlerini şoke etti. 10 Haziran'da sezon finali yapması planlanan Eşref Rüya'nın sezon finali kararı son anda finale çevrildi. Dizinin yapım şirketi son anda alınan final kararını duyururken Eşref Rüya'nın neden final kararı aldığı merak edildi. Birsen Altuntaş'tan beklenmedik final kararı hakkında açıklama geldi.

Eşref Rüya neden final yapıyor? Final yapma nedenleri ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'nın final yapma kararını pek çok etmen etkiliyor. Altuntaş bunları Çağatay Ulusoy'un devam etmek istememesi, dizi senaryosunun tıkanması ve reytinglerin düşmesi olarak açıkladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
