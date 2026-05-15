article/comments
article/share
Haberler
TV
Şoke Eden Final Haberinin Ardından Eşref Rüya'nın Senaristinden Veda Paylaşımı Geldi

Şoke Eden Final Haberinin Ardından Eşref Rüya'nın Senaristinden Veda Paylaşımı Geldi

yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 21:45

Kanal D'nin 2 sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya için son anda final kararı alındı. Sezon finali bölümü, finale dönen Eşref Rüya'nın 3 bölüm sonra ekrana veda edeceği duyurulurken dizinin senaristi Ethem Özışık'tan veda paylaşımı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 sezondur reytingleri alt üst eden Eşref Rüya için alınan final kararı herkesi şoke etti.

2 sezondur reytingleri alt üst eden Eşref Rüya için alınan final kararı herkesi şoke etti.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya, uzun süre çarşamba akşamlarının tartışmasız lideri oldu. Konusu ve oyunculuklarıyla pek çok diziden farklı olan Eşref Rüya, 3. sezon onayı alıp 10 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlansa da yapım şirketi şaşırtan bir duyuru yaptı. Eşref Rüya'nın yapım şirketi, fenomen dizi için final kararı aldıklarını açıklarken dizinin senaristi Ethem Özışık, diziye veda ettiği duygusal bir paylaşım yaptı.

İşte Eşref Rüya'nın senaristi Ethem Özışık'ın final kararının ardından yaptığı o paylaşım:

İşte Eşref Rüya'nın senaristi Ethem Özışık'ın final kararının ardından yaptığı o paylaşım:

'Hoşça kal Eşref Rüya.

Eşref, Rüya’yı ilk gördüğünde, karnında başlayıp yavaş yavaş kalbine çıkan sıcaklığı henüz farketmemiş, ilk defa yaşadığı bu hayranlık duygusuna henüz ad vermemiş daha da kötüsü ölene kadar bu kızı seveceğini aklından geçirmemişti. Öğlen sıcağını bastıran bu ve yavaş yavaş kalbine çıkan bu sıcaklık kalbine çıktığında bayılacak gibi oldu bir an. Kainatın muhakkak bir yaratıcısı olduğuna o an inandı. Onu ilk kez görmesinin üzerinden henüz bir kaç saniye geçip sıcaklık kalbine eriştiğinde kalbinde sonsuz bir acı hissetti, aradan geçen onca yıla rağmen, mesela hapishaneden arkadaşı Artvinli Topal Süleyman’ın oğlunun düğününde geline bilezik takarken, ya da bir ocakbaşında arkadaşlarıyla sohbet edip maç izlerken ya da uyandığında ve uyandığının henüz bilincine varmamışken bile bu acı onunlaydı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın