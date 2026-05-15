Evlenmek İçin Evden Kaçan İnci İsimli Kadının İsyanı Esra Erol'a Damga Vurdu

Esra Demirci - TV Editörü
15.05.2026 - 16:21

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol programında gündeme gelen İnci Ölçülü dosyası, kısa sürede Türkiye’nin en çok konuştuğu olaylardan biri haline geldi. Kahramanmaraş’ta yaşayan 27 yaşındaki İnci Ölçülü’nün evden kaçmasıyla başlayan süreçte genç kadına Esra Erol'un ekibi ulaşırken İnci'nin evlenmek ve sevilmek istemesi gündeme oturdu.

Esra Erol programında ele alınan İnci Ölçülü olayı, ailesinin canlı yayında yardım çağrısı yapmasıyla gündeme geldi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Serpil Hanım, günlerdir haber alamadığı kızı için programa başvurarak yaşadıkları süreci anlattı. Yayında paylaşılan bilgilere göre 27 yaşındaki İnci Ölçülü’nün daha önce de birkaç kez evi terk ettiği iddia edildi. Anne Serpil Hanım, kızının uzun süredir evlenmek istediğini ve bu konunun aile içinde sık sık tartışmalara neden olduğunu söyledi.

Program sırasında ortaya atılan iddialar arasında, İnci Ölçülü’nün ailesine “Eğer beni evlendirmezsen kaçarım” diyerek evden ayrıldığı da yer aldı. Günler sonra canlı yayına bağlanan genç kadının yaptığı açıklamalar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Bir kadın olarak sevilmek istiyorum. Biri benimle evlensin”

Esra Erol'un ekibi tarafından ulaşılan İnci Ölçülü’nün yayında sarf ettiği “Ben de sevilmek istiyorum, biri benimle evlensin” sözleri özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar genç kadının profesyonel destek alması gerektiğini savundu, bazıları ise aile içindeki iletişim problemlerine dikkat çekti.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
