Ayrılıkların Yaşanacağı Kızılcık Şerbeti'ne İki Oyuncu Dahil Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2026 - 12:44

Kızılcık Şerbeti 22 Mayıs Cuma günü dördüncü sezonuyla ekranlara ara verecek. Her sezon finalinde büyük bir olay yaşanan Kızılcık Şerbeti'nde bu sezon neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Sezon finaline bir hafta kala diziye iki oyuncunun dahil olacağı öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla reyting zirvesini kaptıran Kızılcık Şerbeti 5. sezon onayını almıştı.

Sezon başında fragmanda verilen Doğa&Firaz'ın yasak aşkı RTÜK'ün diziye inceleme başlatmasına neden olmuş, ardından senaryo revize edilmişti. Pek çok oyuncunun ayrıldığı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz'in de etkisiyle güç kaybetse de güçlü reytingini korumayı sürdürdü. Dizi, 22 Mayıs'ta sezona ara verecek.

Üç oyuncunun ayrılacağının öğrenildiği Kızılcık Şerbeti'ne iki oyuncu birden dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami karakterine hayat veren Fatih Gühan ve babası Ulvi'yi canlandıran Hamdi Alkan diziye veda ediyor. Dizinin sezon finali öncesi son bölümünde iki oyuncunun birden dahil olacağı öğrenildi. Dila Danışman Hilal karakteri ile Gökay Türkmen ise Buğra karakteri ile sezon finali öncesi izleyici karşısına çıkacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
