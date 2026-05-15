article/comments
article/share
Haberler
TV
Diskalifiyeler Art Arda Geldi: Barış da Survivor'dan Diskalifiye Edildi!

Diskalifiyeler Art Arda Geldi: Barış da Survivor'dan Diskalifiye Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2026 - 09:21

Survivor'da büyük finale kısa bir zaman kala sağlık problemleri art arda gelmeye başladı. Bayhan'ın yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından Barış da benzer bir durum yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bayhan, Survivor'da geçtiğimiz günlerde gece ani burun kanaması yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Bayhan, Survivor'da geçtiğimiz günlerde gece ani burun kanaması yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Burnundaki kanama bir türlü durdurulamayan Bayhan'ın sağlık durumu endişe yaratırken ilk açıklama Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Ilıcalı,  'Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu' diye açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra Acun Ilıcalı'dan yeni bir açıklama geldi ve Bayhan'ın sağlık durumundan dolayı yarışmaya veda edemeyeceğini açıkladı.

Birkaç gün sonra Barış da sağlık durumu sebebiyle Survivor'dan diskalifiye edildi.

Birkaç gün sonra Barış da sağlık durumu sebebiyle Survivor'dan diskalifiye edildi.

Acun Ilıcalı, 'Yapılan müdahaleler sonrasında kolunu alçıya almak zorunda kaldılar. Yani elinde bir alçı söz konusu. Şu anda kımıldatmaması gerektiği için davet edemedik.

Daha sonra İstanbul'daki doktorlarımızla görüşmeler yapıldı ve doktorlarımızın değerlendirmesi hemen gündeme getirildi. İstanbul'daki doktorlarımızla Dominik'teki doktorlarımızın ortak koydukları teşhis sonucunda şu andaki görüntü, Barış'ın durumu Survivor'da bulunduğumuz nokta açısından beklediğimizden kötü arkadaşlar.

Ve şöyle bir durum söz konusu: Doktorlarımızın raporuna göre, Barış Survivor'a maalesef devam edemeyecek.' açıklamasında bulundu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın