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Üstü 6, Altı 4 Şeritli Köprü İçin Sona Gelindi: İki Şehri Birbirine Bağlayacak

Üstü 6, Altı 4 Şeritli Köprü İçin Sona Gelindi: İki Şehri Birbirine Bağlayacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 15:03
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Dünyanın gözü, Çin’in Hubei eyaletinde yükselen ve mühendislik sınırlarını zorlayan Yanji Yangtze Nehri Köprüsü’ne çevrildi. 2025 yılının sonlarında ana yapısı ve yapısal kaplaması başarıyla tamamlanan dev projede artık geri sayım başladı. İki katlı sıra dışı mimarisi ve rekor kıran ölçüleriyle dikkat çeken köprünün, Kasım 2026'da tam olarak hizmete açılması planlanıyor.

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Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından tasarlanıp inşa edilen bu devasa yapı, Yangtze Nehri üzerindeki en kritik geçiş noktalarından biri olacak.

Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından tasarlanıp inşa edilen bu devasa yapı, Yangtze Nehri üzerindeki en kritik geçiş noktalarından biri olacak.

1.860 metrelik ana açıklığıyla kendi alanında bir rekoru elinde tutan Yanji Köprüsü, dört ana kablosu bulunan dünyanın en büyük kablo gergili köprüsü unvanına sahip.

Köprünün ana açıklığı, toplam ağırlığı yaklaşık 56.000 tonu bulan 69 kiriş bölümünün bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Havacılık yükseklik sınırları nedeniyle ana kulesi 184 metre ile sınırlandırılan proje, büyük asma köprüler için kırılması güç bir 1:15 açıklık-kule yüksekliği oranına ulaştı.

Geleneksel asma köprülerden tamamen farklı bir tasarımla inşa edilen yapı, ulaşım kapasitesini maksimuma çıkaracak iki katlı bir sisteme sahip:

Geleneksel asma köprülerden tamamen farklı bir tasarımla inşa edilen yapı, ulaşım kapasitesini maksimuma çıkaracak iki katlı bir sisteme sahip:

  • Üst Kat: 100 km/sa hız sınırına sahip, 6 şeritli bir otoyol.

  • Alt Kat: 80 km/sa hız sınırına sahip, 4 şeritli bir şehir içi ekspres yolu.

Yangtze Nehri'nin yaklaşık 200 metre yukarısındaki çalışma platformlarında işçilerin yoğun mesaisiyle yükselen köprüde, geleceğin inşaat teknolojileri kullanıldı. 

CCCC ekibi, betonun taşınmasından dökülmesine ve kürlenmesine kadar her aşamayı anlık takip edebilmek için entegre bir akıllı kule inşa makinesi ve 'beton bulut fabrikası' sistemini devreye alarak sıfır hatalı bir işçilik ortaya koydu.

Huanggang şehrinin Huangzhou ilçesi ile Ezhou şehrinin Yanji kasabasını birbirine bağlayacak olan köprü, sadece iki yakayı bir araya getirmekle kalmayacak.

Huanggang şehrinin Huangzhou ilçesi ile Ezhou şehrinin Yanji kasabasını birbirine bağlayacak olan köprü, sadece iki yakayı bir araya getirmekle kalmayacak.

Aynı zamanda Hubei’nin uluslararası lojistik merkezi havalimanına da doğrudan entegre olacak.

Bölgedeki karayolu, demiryolu, suyolu ve havayolu ulaşım ağlarını tek bir merkezde kenetleyecek olan dev köprü, seyahat sürelerini ciddi oranda kısaltırken, Çin'in Yangtze Nehri çevresindeki büyük ekonomik entegrasyon planlarının da en önemli taşıyıcı kolu olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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