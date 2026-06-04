Üstü 6, Altı 4 Şeritli Köprü İçin Sona Gelindi: İki Şehri Birbirine Bağlayacak
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Dünyanın gözü, Çin’in Hubei eyaletinde yükselen ve mühendislik sınırlarını zorlayan Yanji Yangtze Nehri Köprüsü’ne çevrildi. 2025 yılının sonlarında ana yapısı ve yapısal kaplaması başarıyla tamamlanan dev projede artık geri sayım başladı. İki katlı sıra dışı mimarisi ve rekor kıran ölçüleriyle dikkat çeken köprünün, Kasım 2026'da tam olarak hizmete açılması planlanıyor.
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Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından tasarlanıp inşa edilen bu devasa yapı, Yangtze Nehri üzerindeki en kritik geçiş noktalarından biri olacak.
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Geleneksel asma köprülerden tamamen farklı bir tasarımla inşa edilen yapı, ulaşım kapasitesini maksimuma çıkaracak iki katlı bir sisteme sahip:
Huanggang şehrinin Huangzhou ilçesi ile Ezhou şehrinin Yanji kasabasını birbirine bağlayacak olan köprü, sadece iki yakayı bir araya getirmekle kalmayacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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