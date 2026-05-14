Medyapım İmzalı NOW Dizisi Sezon Finali Tarihini Belirledi: Kadroda Ayrılık Var!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.05.2026 - 22:50

NOW ekranlarının bu yıl en çok ses getiren ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen yapımı Yeraltı, ekran macerasında ilk sezonun sonuna yaklaşırken izleyicileri şaşırtacak önemli gelişmelerle gündeme geldi. Medyapım imzası taşıyan iddialı projenin ne zaman araya gireceği hayranları tarafından uzun süredir büyük bir merakla bekleniyordu. Alınan son bilgilere göre televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran yapım, Mayıs ayı içerisinde ekranlara kısa bir süreliğine ara vermeye hazırlanıyor. 

Dizinin senaryosunu kaleme alan Berna Aruz ile yönetmen koltuğunda oturan Murat Öztürk, sezon finali bölümlerinde hikayenin akışını tamamen değiştirecek sarsıcı olaylara imza atacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

NOW TV’nin çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni projesi Yeraltı, ilk sezonunu noktalamak üzere takvimini netleştirdi.

Sektörden sızan son kulis bilgilerine göre sevilen dizi, 20 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 16. bölümüyle birlikte resmi olarak sezon arası verecek. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Direnç Aksoy'un üstlendiği Medyapım imzalı dizi suç dünyası ile dramı harmanlayan yapısıyla bu sezonun en başarılı projeleri arasında gösteriliyor. Yönetmen Murat Öztürk’ün rejisi ve Berna Aruz’un senaryosu, dizinin her hafta sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer almasını sağladı. 

Sezon finaline doğru temposu iyice yükselen hikayede, bazı kilit karakterlerin akıbeti netleşirken oyuncu kadrosunda da ayrılıklar olacağı öğrenildi.

Cemal Hünal diziye veda ediyor.

Hatırlanacağı üzere başarılı aktör, hikayeye Kartal karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil olmuş ve kısa sürede dengeleri altüst etmişti. Kartal’ın karanlık yeraltı dünyasındaki hamleleri, başrolleri paylaşan Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın canlandırdığı karakterlerin hayatında geri dönülemez yaralar açmıştı. Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre Cemal Hünal, 20 Mayıs'taki sezon finali bölümünde senaryo gereği çok konuşulacak sarsıcı bir sahneyle projeden ayrılacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
