Medyapım İmzalı NOW Dizisi Sezon Finali Tarihini Belirledi: Kadroda Ayrılık Var!

Sektörden sızan son kulis bilgilerine göre sevilen dizi, 20 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 16. bölümüyle birlikte resmi olarak sezon arası verecek. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Direnç Aksoy'un üstlendiği Medyapım imzalı dizi suç dünyası ile dramı harmanlayan yapısıyla bu sezonun en başarılı projeleri arasında gösteriliyor. Yönetmen Murat Öztürk’ün rejisi ve Berna Aruz’un senaryosu, dizinin her hafta sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer almasını sağladı.

Sezon finaline doğru temposu iyice yükselen hikayede, bazı kilit karakterlerin akıbeti netleşirken oyuncu kadrosunda da ayrılıklar olacağı öğrenildi.