Medyapım İmzalı NOW Dizisi Sezon Finali Tarihini Belirledi: Kadroda Ayrılık Var!
NOW ekranlarının bu yıl en çok ses getiren ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen yapımı Yeraltı, ekran macerasında ilk sezonun sonuna yaklaşırken izleyicileri şaşırtacak önemli gelişmelerle gündeme geldi. Medyapım imzası taşıyan iddialı projenin ne zaman araya gireceği hayranları tarafından uzun süredir büyük bir merakla bekleniyordu. Alınan son bilgilere göre televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran yapım, Mayıs ayı içerisinde ekranlara kısa bir süreliğine ara vermeye hazırlanıyor.
Dizinin senaryosunu kaleme alan Berna Aruz ile yönetmen koltuğunda oturan Murat Öztürk, sezon finali bölümlerinde hikayenin akışını tamamen değiştirecek sarsıcı olaylara imza atacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
NOW TV’nin çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni projesi Yeraltı, ilk sezonunu noktalamak üzere takvimini netleştirdi.
Cemal Hünal diziye veda ediyor.
