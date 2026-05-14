Dizilerin Final Tarihlerinden Taşacak Bu Deniz'deki Yeni Oyuncu İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
14.05.2026 - 18:29

14 Mayıs Perşembe günü televizyon dünyasında yine yoğun bir gündem vardı. Yeni sezon projeleriyle ilgili gelişmeler gün boyunca konuşulurken dizilerde yaşanan oyuncu değişiklikleri de dikkat çekti. Setlerden gelen yeni kareler ve kulis bilgileri sosyal medyada en çok paylaşılan başlıklar arasında yer aldı. Reyting yarışındaki son durum da izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Ekrana gelen yapımlarla ilgili öne çıkan detaylar gün içinde gündem olmaya devam etti. Biz de televizyon dünyasında konuşulan gelişmeleri sizler için bir araya getirdik.

Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan üçüncü kez partner oldu.

Yeni dizi Muhtemel Aşk’la birlikte yeniden aynı seti paylaşmaya hazırlanan ikili X platformunda gündeme geldi. Dizisever izleyiciler aynı yüzlerin ekranda olması ve aynı yüzlerin partner olması hakkında yorumlarda düşüncelerini paylaştı. Yaz sezonu yeni isimlerin ekrana çıkması için görece daha kolay bir dönemken diziseverler Muhtemel Aşk’ın cast seçimini eleştirdi. 

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç, Muhtemel Aşk’tan önce Vicdansız ve Sen İnandır projeleri için kamera karşısına geçmişti. Üçüncü kez partner olmalarını destekleyenler de oldu desteklemeyenler de.

Taşacak Bu Deniz’in sevilen ikilisi İso ve Fadime, bu kez sosyal medya akımıyla gündem oldu.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso ve Fadime karakterlerine hayat veren Erdem Şanlı ile Zeynep Atılgan’ın yer aldığı video, TRT 1’in resmi hesabından paylaşıldı.

“Herkese anormal, bize normal gelen şeyler” akımına katılan ikilinin eğlenceli halleri sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken seyircilerden beğeni dolu yorumlar yağdı.

Merve Aydın, yüzüne yaptırdığı fraksiyonel lazer işlemi sonrası son halini paylaştı.

Survivor yarışmacısı, yüzüne fraksiyonel lazer yaptırdığını açıklayarak son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Özellikle cildindeki lekelerin büyük ölçüde kaybolduğu görülürken, Merve Aydın’ın sonuçlardan oldukça memnun olduğu da yüz ifadelerine yansıdı. Takipçileri ünlü ismin değişimini kısa sürede yorum yağmuruna tutarken, birçok kişi uygulamanın etkisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alan Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel'le başrolü paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisi hakkında yıllar sonra konuştu.

Başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleşen söyleşide öğrencilerle buluştu. Kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çayoğlu, bir dönemin fenomen yapımlarından Kiraz Mevsimi hakkında da konuştu.

Şu sıralar TRT 1’de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Kiraz Mevsimi’nin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Çayoğlu, “Kiraz Mevsimi’nin yeri bende çok ayrı. Eşimle Kiraz Mevsimi setinde tanıştık” ifadelerini kullanırken, salondaki öğrenciler ünlü oyuncunun sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” programına katılan Gökmen isimli kişi, TikTok fenomeni Selda tarafından 2 milyon TL dolandırıldığını iddia etmişti.

Nur Viral'in programına konuk olan mağdur Gökmen Bey, 'Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” sözleriyle yaşadıklarına tepki gösterirken, oğlu Mert ise babasının evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia etmişti.

Programda konuşan başka kişiler de benzer şekilde yayınlar sırasında fenomen isme yüksek miktarlarda hediye gönderdiklerini dile getirirken Yılmaz isimli kişi 600 bin TL kaybettiğini söyleyip, Aydın isimli kişi ise “3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı” ifadelerini kullanmıştı. İddiaların odağındaki TikTok fenomeni Selda'dan sonunda açıklama geldi.

Bu sezon NOW'ın en sürprizli işi olan Yeraltı reytinglerini artırmaya doymuyor. Yeraltı'nın Azize'si Sevil Akı, dizinin başarısı hakkında konuştu.

Yeraltı dizisindeki Azize karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Sevil Akı, Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler adlı programına konuk oldu. Sevil Akı, burada Yeraltı'nda Bozo'yu canlandıran rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na övgüler sıraladı.

Yeraltı'nın Azize'si, Uraz Kaygılaroğlu için 'Bu kadar saygılı, bu kadar sevgili, bu kadar zarif bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. O kadar zarafetli davrandı ki çektiğimiz ilk sahneden itibaren neredeyse ayağa kalkacak kadar büyük bir saygıya sahip. Uraz çok çalışkan, lokomotif bir oyuncu. Çevresindeki herkese o güzel ruhunu ve çalışkanlığını geçiriyor.' ifadelerini kullandı.

Diziler 17 Mayıs ile 13 Haziran arasında ekrana veda edecek ya da ara verecek.

Birbirinden sevilen dizilerin ne zaman final ya da sezon finali yapacağı sorusu sonunda yanıt buldu. Final ya da sezon finali yapacak diziler ve tarihleri:

Uzak Şehir'le birlikte ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz'de nabız giderek yükseliyor.

Uluslararası bir başarı elde eden ünlü oyuncu Aras Aydın'a Fatih Furtuna karakteri için teklif gittiği iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Aras Aydın'ın diziye dahil olma ihtimali bile izleyiciyi heyecanlandırdı.

13 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı ve Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edildiği 13 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Reytingsonuçlarına göre çarşambanın galibi değişmedi ve NOW dizisi Yeraltı, üç kategoride de liderliğini sürdürdü. Öte yandan Yeraltı'nın en büyük rakibi Eşref Rüya, TOTAL ve ABkategorilerinde artış yaşarken ABC1'de sabit kaldı.

ATV dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edilmesiyle iki dizi de reytinglerini artırmayı başardı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
