Yüzüne Fraksiyonel Lazer Yaptıran Survivor Yarışmacısı Merve Aydın Son Halini Paylaştı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 17:08

Merve Aydın, yüzüne yaptırdığı fraksiyonel lazer işlemi sonrası son halini paylaştı. Survivor yarışmacısının cildindeki değişim sosyal medyada dikkat çekti.

Merve Aydın, Türkiye’nin en tanınan kadın sporcularından biri olarak özellikle Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerin hayatına girmişti.

Milli atlet kimliğiyle yıllarca pistlerde mücadele eden Merve Aydın, dayanıklılığı ve hırslı karakteri sayesinde spor dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Ancak onu asıl büyük bir fenomene dönüştüren süreç, katıldığı Survivor sezonları oldu. İlk kez 2013 yılında Survivor’a katılan Merve Aydın, parkurlardaki başarısı, rekabetçi tavırları ve zaman zaman yaşadığı sert tartışmalarla yarışmanın en unutulmaz isimlerinden biri haline gelmişti. 

Sonrasında farklı All Star sezonlarında da ekranlara dönen Aydın, hem performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam etti. Sosyal medyada aktif olması, geçirdiği değişim ve yaptığı açıklamalar sayesinde yarışma sonrasında da popülerliğini koruyan isimlerden biri olmayı başardı.

Zaman zaman yaşadığı değişimle gündeme gelen Merve Aydın, geçtiğimiz saatlerde bu kez yüzüne yaptırdığı yeni estetik uygulamayla dikkat çekti.

Survivor yarışmacısı, yüzüne fraksiyonel lazer yaptırdığını açıklayarak son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Özellikle cildindeki lekelerin büyük ölçüde kaybolduğu görülürken, Merve Aydın’ın sonuçlardan oldukça memnun olduğu da yüz ifadelerine yansıdı. Takipçileri ünlü ismin değişimini kısa sürede yorum yağmuruna tutarken, birçok kişi uygulamanın etkisini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 

Peki son dönemde sık sık duyduğumuz fraksiyonel lazer tam olarak nedir?

Fraksiyonel lazer; cilt yenileme amacıyla kullanılan, leke görünümünü azaltmayı, cilt tonunu eşitlemeyi ve daha pürüzsüz bir görünüm elde etmeyi hedefleyen bir dermatolojik işlem olarak biliniyor. Özellikle güneş lekeleri, akne izleri ve ince kırışıklıklar üzerinde etkili olduğu söylenen uygulama, son yıllarda birçok ünlü isim tarafından tercih ediliyor.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
