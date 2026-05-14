Yüzüne Fraksiyonel Lazer Yaptıran Survivor Yarışmacısı Merve Aydın Son Halini Paylaştı

Milli atlet kimliğiyle yıllarca pistlerde mücadele eden Merve Aydın, dayanıklılığı ve hırslı karakteri sayesinde spor dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Ancak onu asıl büyük bir fenomene dönüştüren süreç, katıldığı Survivor sezonları oldu. İlk kez 2013 yılında Survivor’a katılan Merve Aydın, parkurlardaki başarısı, rekabetçi tavırları ve zaman zaman yaşadığı sert tartışmalarla yarışmanın en unutulmaz isimlerinden biri haline gelmişti.

Sonrasında farklı All Star sezonlarında da ekranlara dönen Aydın, hem performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam etti. Sosyal medyada aktif olması, geçirdiği değişim ve yaptığı açıklamalar sayesinde yarışma sonrasında da popülerliğini koruyan isimlerden biri olmayı başardı.