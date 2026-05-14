Ayaklarına Detoks Maskesi Yapan Hailey Eylül Sani'den Çıkan Kir Mide Kaldırdı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 15:26

Hailey Eylül Sani, 15 saatlik uçuş sonrası yaptığı ayak detoksuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fenomen ismin paylaştığı görüntüler kullanıcıların adeta midesini kaldırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hailey Eylül Sani son dönemde sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Özellikle lüks yaşam tarzı, cesur paylaşımları ve dünya çapında ünlü isimlerle verdiği pozlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi yakalayan fenomen isim, sosyal medya dünyasında adeta ayrı bir karaktere dönüştü. Moda haftalarından özel davetlere kadar pek çok etkinlikte boy göstermeye başlayan Hailey Eylül Sani’nin adı sık sık Bella Hadid gibi dünyaca ünlü isimlerle anılıyor. 

Zaman zaman yabancı influencer’larla ve moda dünyasının popüler figürleriyle aynı karede görülmesi de sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Eğlenceli tavırları, filtre kullanmadan yaptığı samimi paylaşımları ve “fazla gerçek” bulunan videolarıyla dikkat çeken Hailey Eylül, özellikle TikTok ve Instagram’da viral olan içerikleri sayesinde adını daha da geniş kitlelere duyurmayı başardı. Özel hayatı, seyahatleri ve günlük rutinleri de takipçileri tarafından yakın markaja alınırken, yaptığı her paylaşım kısa sürede olay olmayı başarıyor.

Zaman zaman paylaştığı enteresan videolarla sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başaran Hailey Eylül Sani, geçtiğimiz saatlerde bu kez ayaklarına uyguladığı detoks maskesiyle gündeme oturdu.

Uzun süren 15 saatlik uçuşun ardından ayaklarına detoks maskesi yapan fenomen isim, ortaya çıkan görüntüleri takipçileriyle paylaşınca sosyal medya adeta ayağa kalktı. Normal şartlarda maskenin bu kadar yoğun bir sonuç vermediğini söyleyen Hailey Eylül Sani, uzun uçuş sonrası ayağının altından çıkan kir miktarına kendisinin bile şaşırdığını belirtti. 

Ancak videoda görülen görüntüler bazı kullanıcıların resmen midesini kaldırdı. Kimileri görüntüleri “fazla gerçekçi” bulurken kimileri de videoyu izlerken rahatsız olduğunu söyledi. Buna rağmen paylaşım kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları yorum yapmadan duramadı. Özellikle “Bunu neden paylaştın?” ve “İnternette bugün de yeterince şey gördük” yorumları dikkat çekti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
