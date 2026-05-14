Ayaklarına Detoks Maskesi Yapan Hailey Eylül Sani'den Çıkan Kir Mide Kaldırdı!

Özellikle lüks yaşam tarzı, cesur paylaşımları ve dünya çapında ünlü isimlerle verdiği pozlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi yakalayan fenomen isim, sosyal medya dünyasında adeta ayrı bir karaktere dönüştü. Moda haftalarından özel davetlere kadar pek çok etkinlikte boy göstermeye başlayan Hailey Eylül Sani’nin adı sık sık Bella Hadid gibi dünyaca ünlü isimlerle anılıyor.

Zaman zaman yabancı influencer’larla ve moda dünyasının popüler figürleriyle aynı karede görülmesi de sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Eğlenceli tavırları, filtre kullanmadan yaptığı samimi paylaşımları ve “fazla gerçek” bulunan videolarıyla dikkat çeken Hailey Eylül, özellikle TikTok ve Instagram’da viral olan içerikleri sayesinde adını daha da geniş kitlelere duyurmayı başardı. Özel hayatı, seyahatleri ve günlük rutinleri de takipçileri tarafından yakın markaja alınırken, yaptığı her paylaşım kısa sürede olay olmayı başarıyor.