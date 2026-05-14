article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vasiyet Açıklamasıyla Tepki Çeken Cemil İpekçi'den Eleştirilere Sert Çıkış!

Vasiyet Açıklamasıyla Tepki Çeken Cemil İpekçi'den Eleştirilere Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 14:53

Cemil İpekçi’nin vasiyet açıklaması çok konuşulmuştu. Gelen eleştiriler sonrası sessizliğini bozan usta modacı, yaptığı sert çıkışla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemil İpekçi, Türk moda dünyasının en ikonik ve en sıra dışı isimlerinden biri olarak yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cemil İpekçi, Türk moda dünyasının en ikonik ve en sıra dışı isimlerinden biri olarak yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sadece tasarımlarıyla değil; kendine has yaşam tarzı, cesur açıklamaları ve toplumun kalıplarına meydan okuyan tavrıyla da magazin dünyasında ayrı bir yere sahip olan İpekçi, yıllardır “renkli kişiliğiyle” hafızalara kazınmış durumda. 

Osmanlı motiflerini modern dokunuşlarla birleştiren tasarımlarıyla modaya farklı bir soluk getiren usta isim, kimi zaman televizyon programlarındaki çıkışlarıyla kimi zaman da sosyal medya açıklamalarıyla gündem oluyor. Özellikle son yıllarda yaptığı samimi ve filtresiz açıklamalarla dikkat çeken Cemil İpekçi, geçtiğimiz günlerde ise bu kez vasiyet açıklamasıyla magazin dünyasını karıştırmıştı.

Usta modacı, ölümünün ardından klasik bir dini tören istemediğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

Usta modacı, ölümünün ardından klasik bir dini tören istemediğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

Cemil İpekçi’nin “Gül yağlarıyla yıkansın, üzerime maşlah geçirilsin” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle “maşlah” detayı büyük dikkat çekmişti. Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve genellikle itibarlı kişilerin tercih ettiği gösterişli dış giysi olarak bilinen maşlahın vasiyetine dahil edilmesi sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. 

Kimileri bu isteği “tam Cemil İpekçi’ye yakışır teatral bir veda” olarak yorumlarken, kimileri de açıklamayı fazla sıra dışı bulmuştu. Özellikle sosyal medyada yapılan yorumlarda İpekçi’nin yine kendi tarzını konuşturduğu ve ölümü bile adeta sanatsal bir ritüele dönüştürdüğü konuşulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak Cemil İpekçi’nin açıklamaları bazı kesimlerin tepkisini çekmiş, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Bunun üzerine geçtiğimiz saatlerde sessizliğini bozan Cemil İpekçi, eleştirilere oldukça sert bir yanıt verdi. “Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum. Hiçbir kula inancım hakkında hesap vermek mecburiyetinde değilim. Günahımın da sevabımın da hesabını Rabbime vereceğim, kullara değil” ifadelerini kullanan İpekçi, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Kimi kullanıcılar usta modacının açıklamalarını destekleyip “İnanç kişiseldir” yorumları yaparken, kimileri ise tartışmanın büyümesine sebep oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın