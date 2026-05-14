Doğuş’un Çocukluk İtirafı Stüdyoda Buz Kestirdi: "Şu An Erkek Bile Olmayabilirdim"

“Gamsız”, “Uyan”, “Yalnızım” ve “Yemin Ettim Sana” gibi şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen erkek sanatçıları arasında gösterilen Doğuş, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı. Ancak ünlü şarkıcı sadece müzik kariyeriyle değil, zorlu hayat hikayesiyle de yıllardır gündeme geliyor.

Çocukluk travmaları, yetiştirme yurdu yılları, sokakta geçen dönemleri ve özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle sık sık adından söz ettiren Doğuş, son dönemde ise daha çok televizyon programlarına verdiği samimi röportajlarla konuşuluyordu. Özellikle geçmişte yaşadığı ağır olayları filtresiz şekilde anlatması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyordu.