article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doğuş’un Çocukluk İtirafı Stüdyoda Buz Kestirdi: "Şu An Erkek Bile Olmayabilirdim"

Doğuş’un Çocukluk İtirafı Stüdyoda Buz Kestirdi: "Şu An Erkek Bile Olmayabilirdim"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 13:15

Doğuş, konuk olduğu programda anlattıklarıyla izleyenleri derinden sarstı. Çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları paylaşan ünlü şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğuş, 90’lı yılların sonuna damga vuran isimlerden biri olarak Türk pop müziğinde kendine çok özel bir yer edinmişti.

Doğuş, 90’lı yılların sonuna damga vuran isimlerden biri olarak Türk pop müziğinde kendine çok özel bir yer edinmişti.

“Gamsız”, “Uyan”, “Yalnızım” ve “Yemin Ettim Sana” gibi şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen erkek sanatçıları arasında gösterilen Doğuş, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı. Ancak ünlü şarkıcı sadece müzik kariyeriyle değil, zorlu hayat hikayesiyle de yıllardır gündeme geliyor. 

Çocukluk travmaları, yetiştirme yurdu yılları, sokakta geçen dönemleri ve özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle sık sık adından söz ettiren Doğuş, son dönemde ise daha çok televizyon programlarına verdiği samimi röportajlarla konuşuluyordu. Özellikle geçmişte yaşadığı ağır olayları filtresiz şekilde anlatması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyordu.

Geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci’nin sunduğu “Her Şey Ortada” programına konuk olan Doğuş, yaptığı açıklamalarla izleyenleri adeta şoke etti.

Geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci’nin sunduğu “Her Şey Ortada” programına konuk olan Doğuş, yaptığı açıklamalarla izleyenleri adeta şoke etti.

Çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı travmatik olaylardan bahseden ünlü şarkıcı, anlattıklarıyla hem şaşkınlık yarattı hem de yürek burktu. Anne ve babasının ayrılığının ardından çok küçük yaşta yetiştirme yurduna verildiğini söyleyen Doğuş, o dönemlerde gördüğü sert muameleleri tüm açıklığıyla anlattı. Ünlü şarkıcı, altına kaçırdığı için yurtta çalışan bir görevlinin kolunu usturayla kestiğini söylerken stüdyoda adeta buz gibi bir hava esti. Yaşadığı korku dolu günlerin ardından yurttan kaçtığını anlatan Doğuş, sokaklarda geçen yıllarının da oldukça ağır olduğunu dile getirdi.

Fakat asıl dikkat çeken kısım, Doğuş’un saldırıya uğradığı dönemlerle ilgili yaptığı itiraflar oldu. “Kalbimden kurşunlandım, koltuk altımdan şişlendim, şu an erkek bile olmayabilirdim, çok uygunsuz yerlerimden bıçaklandım” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, birçok kullanıcı ünlü şarkıcının yaşadıklarını duyunca büyük üzüntü yaşadı. Kimileri Doğuş’un bu kadar ağır travmalara rağmen hayata tutunabilmesine dikkat çekerken, kimileri de anlattıklarının “film senaryosu gibi” olduğunu söyledi. Program sonrası sosyal medyada Doğuş’a destek mesajları yağarken, yıllardır yaşadığı acıları ilk kez bu kadar açık anlatması magazin gündemine damga vurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın