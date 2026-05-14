İnan Kırdemir'i Serenay Sarıkaya'yı Tercih Ettiği İçin Silen Hande Erçel'in Yeni Stilisti Belli Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.05.2026 - 10:55

Hande Erçel’in İnan Kırdemir’i takipten çıkması sonrası gözler yeni stilistine çevrilmişti. Cannes paylaşımıyla gizemi bozan ünlü oyuncunun, dünyaca ünlü isimlerle çalışan Danielle lakaplı stilistle çalışmaya başladığı ortaya çıktı!

Hande Erçel cephesinde geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya’nın da adının geçtiği çok konuşulan bir kriz patlak vermişti, belki siz de denk gelmişsinizdir.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Hande Erçel, önce menajerlik ajansı ID İletişim ile yollarını ayırmış, ardından da 2019’dan beri stil danışmanlığını yapan İnan Kırdemir’i sosyal medyada takipten çıkmıştı. “Ne oluyor?” dedirten bu hamlenin arkasından ise kulisleri karıştıran bir Saint Laurent defilesi iddiası çıkmıştı. Konuşulanlara göre marka, Türkiye’den davet edilecek isim konusunda tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullanınca ipler gerilmişti. 

İddialara göre her iki ismi de markaya sunan İnan Kırdemir olmuş, ancak marka “vibe” uyumu nedeniyle Sarıkaya’yı seçmişti. Bu durumun ardından Hande Erçel’in büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve yeni bir stilist arayışına girdiği konuşulmuştu. Sonrasında Kırdemir’in durumu açıklamasına rağmen Erçel’in onu takipten çıkmasıyla kriz resmen ayyuka çıkmıştı. Sosyal medyada ise kullanıcılar ikiye bölünmüş; kimileri Hande’yi haklı bulurken kimileri de “Marka kimi isterse onu seçer” yorumlarıyla Serenay cephesine destek vermişti.

Dün Cannes Film Festival’ne üçüncü kez katılan ve her zamanki gibi nefes kesen Hande Erçel’in styling’ini bu kez kimin yapacağı büyük merak konusuydu.

2024 ve 2025’te aynı ünlü mücevher markasının yüzü olarak Cannes’da boy gösteren oyuncu, önceki yıllarda festivale İnan Kırdemir’le gitmiş ve kombin seçimleriyle övgü toplamıştı. 

Bu yıl Kırdemir’in denklemde olmaması “Acaba ne değişecek?” sorusunu doğururken, Hande’nin kırmızı halı tarzı sosyal medyada yine olay oldu. Hatta kullanıcılar “Kraliçenin stiliste ihtiyacı yok” ve “Olay her zaman Hande’deydi, stilistte değil” yorumlarıyla oyuncuya övgü yağdırdı.

Öte yandan Hande Erçel, Cannes paylaşımında yeni stilistini de etiketleyerek herkese duyurdu!

Böylece oyuncunun, Instagram’da “dannistylist” kullanıcı adıyla bilinen Danielle isimli dünyaca ünlü bir stilistle çalışmaya başladığı ortaya çıktı. 

Danielle’in daha önce Georgina Rodríguez, Izabel Goulart ve Tyra Banks gibi yıldızlarla çalıştığı görülürken, moda dünyasında oldukça güçlü bir network’e sahip olduğu konuşuluyor. Cannes çıkarmasıyla dikkatleri yine üzerine çeken Hande Erçel’in yeni stil döneminin şimdiden çok konuşulacağı belli oldu!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
