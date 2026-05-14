İnan Kırdemir'i Serenay Sarıkaya'yı Tercih Ettiği İçin Silen Hande Erçel'in Yeni Stilisti Belli Oldu!

Uzun yıllardır birlikte çalıştığı Hande Erçel, önce menajerlik ajansı ID İletişim ile yollarını ayırmış, ardından da 2019’dan beri stil danışmanlığını yapan İnan Kırdemir’i sosyal medyada takipten çıkmıştı. “Ne oluyor?” dedirten bu hamlenin arkasından ise kulisleri karıştıran bir Saint Laurent defilesi iddiası çıkmıştı. Konuşulanlara göre marka, Türkiye’den davet edilecek isim konusunda tercihini Serenay Sarıkaya’dan yana kullanınca ipler gerilmişti.

İddialara göre her iki ismi de markaya sunan İnan Kırdemir olmuş, ancak marka “vibe” uyumu nedeniyle Sarıkaya’yı seçmişti. Bu durumun ardından Hande Erçel’in büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve yeni bir stilist arayışına girdiği konuşulmuştu. Sonrasında Kırdemir’in durumu açıklamasına rağmen Erçel’in onu takipten çıkmasıyla kriz resmen ayyuka çıkmıştı. Sosyal medyada ise kullanıcılar ikiye bölünmüş; kimileri Hande’yi haklı bulurken kimileri de “Marka kimi isterse onu seçer” yorumlarıyla Serenay cephesine destek vermişti.