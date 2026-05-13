Sinan Akçıl'ın Milli Takım İçin Yazdığı Marş Beğenilmedi!

Kimi zaman siyasi yorumlarıyla, kimi zaman ünlü isimlerle yaşadığı gerilimlerle konuşulan Akçıl, özellikle “iddialı açıklama yapıp sosyal medyayı ikiye bölme” konusunda adeta kendi kulvarını yaratmış durumda. Yıllardır birçok hit şarkıya imza atmış olsa da kamuoyunda oluşan algı artık yalnızca müzikle sınırlı değil. Çünkü Sinan Akçıl ne zaman ortaya çıksa, beraberinde mutlaka bir tartışma da geliyor.

Milli takımımızın uzun yıllar sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmasının ardından yaşanan coşku ise Sinan Akçıl için yeni bir fırsata dönüşmüştü. Takımın elde ettiği tarihi başarının ardından sosyal medyada “Marşı ben yapmalıyım” havasına giren Akçıl, iddialı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Hatta öyle ki yaptığı marşı Ajda Pekkan’a dinlettiğini gösteren bir kare paylaşmış, ardından Sevda Türküsev’le çektiği videolarda da “çok güçlü bir iş geliyor” mesajı vermişti. Ünlü müzisyen, marşın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da ses getireceğini söylerken; sosyal medyada birçok kullanıcı bu özgüveni tiye almaya başlamıştı.