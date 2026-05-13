article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinan Akçıl'ın Milli Takım İçin Yazdığı Marş Beğenilmedi!

Sinan Akçıl'ın Milli Takım İçin Yazdığı Marş Beğenilmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2026 - 19:49

Aylardır büyük bir iddiayla söz ettiği milli takım marşından ilk bölüm yayınlandı ama sosyal medyanın tepkisi sert oldu. Sinan Akçıl’ın marşı, Tarkan’ın unutulmaz “Bir Oluruz Yolunda”sının yanında sönük bulununca yorumlar peş peşe geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil; yaptığı çıkışlar, dahil olduğu polemikler ve sosyal medya açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Türk pop müziğinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Sinan Akçıl, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil; yaptığı çıkışlar, dahil olduğu polemikler ve sosyal medya açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Kimi zaman siyasi yorumlarıyla, kimi zaman ünlü isimlerle yaşadığı gerilimlerle konuşulan Akçıl, özellikle “iddialı açıklama yapıp sosyal medyayı ikiye bölme” konusunda adeta kendi kulvarını yaratmış durumda. Yıllardır birçok hit şarkıya imza atmış olsa da kamuoyunda oluşan algı artık yalnızca müzikle sınırlı değil. Çünkü Sinan Akçıl ne zaman ortaya çıksa, beraberinde mutlaka bir tartışma da geliyor. 

Milli takımımızın uzun yıllar sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmasının ardından yaşanan coşku ise Sinan Akçıl için yeni bir fırsata dönüşmüştü. Takımın elde ettiği tarihi başarının ardından sosyal medyada “Marşı ben yapmalıyım” havasına giren Akçıl, iddialı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Hatta öyle ki yaptığı marşı Ajda Pekkan’a dinlettiğini gösteren bir kare paylaşmış, ardından Sevda Türküsev’le çektiği videolarda da “çok güçlü bir iş geliyor” mesajı vermişti. Ünlü müzisyen, marşın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da ses getireceğini söylerken; sosyal medyada birçok kullanıcı bu özgüveni tiye almaya başlamıştı.

Yine de tüm eleştirilere rağmen Sinan Akçıl’ın bu süreçte belli bir merak yaratmayı başardığı bir gerçekti.

Çünkü konu milli takım olunca herkesin aklına ister istemez Tarkan’ın yıllar önce yaptığı ve artık bir klasik haline gelen “Bir Oluruz Yolunda” marşı geliyordu. Akçıl’ın kendi açıklamalarına bakılırsa ortaya çıkacak işin yıllarca unutulmayacağına kendini epey inandırmış gibiydi. Fakat beklenen marştan ilk bölüm geçtiğimiz saatlerde yayınlanınca sosyal medyada işler pek de istenildiği gibi gitmedi. “Doğusundan batısına, selam çakıp Ata’sına, bu dünya kupasına Türkler geliyor” sözlerinin yer aldığı bölüm kısa sürede X’in gündemine oturdu.

Kullanıcılar marşın fazla jenerik kaldığını, sözlerin yeterince güçlü olmadığını ve heyecan hissini veremediğini savundu. Sinan Akçıl’ın büyük beklentiyle duyurduğu milli takım marşı, sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadı. Daha tamamı yayınlanmadan bile eleştirilerin odağına oturan parça için birçok kişi şimdiden “sınıfta kaldı” yorumunu yapmaya başladı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Biz efsaneyi şöyle bırakalım. Sizce hangisi daha iyi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın