Aleyna Tilki'nin Yeni Klip Çekiminden Paylaştığı Pozlar Dillere Fena Düştü!

İlk olarak katıldığı yarışma programındaki sesi ve özgüveniyle dikkat çeken Tilki, asıl büyük patlamasını 2016 yılında çıkardığı “Cevapsız Çınlama” ile yaşamış; şarkı dönemin en büyük hitlerinden biri olmuştu. Henüz reşit bile değilken Türkiye’nin en çok dinlenen isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki, o günden sonra yalnızca şarkılarıyla değil tavırları, açıklamaları ve sıra dışı tarzıyla da pop kültürünün merkezine yerleşti.

Yıllar içinde “Sen Olsan Bari”, “Yalan”, “Take It or Leave It”, “Başıma Belasın” ve “Sır” gibi projelerle kariyerini sürekli farklı bir noktaya taşımaya çalışan Tilki, özellikle uluslararası müzik sektörüne açılma hedefiyle dikkat çekmişti. Son dönemde ise hem yeni albüm hazırlıkları hem de başka sanatçılara verdiği şarkılarla gündeme geliyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Hadise’ye verdiği şarkı sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, birçok kullanıcı “Aleyna’nın kalemi başka çalışıyor” yorumları yapmıştı. Ancak Aleyna Tilki denince akan suların durduğu başka bir konu daha var: tarzı!