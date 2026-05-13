article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mert Ramazan Demir'in Dünyada Sadece 750 Kişide Olan Motorunun Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Mert Ramazan Demir'in Dünyada Sadece 750 Kişide Olan Motorunun Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2026 - 16:40

Yalı Çapkını” sonrası yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, bu kez Cihangir sokaklarında görüntülendiği ultra lüks motosikletiyle konuşuluyor. Dünyada sadece 750 kişide bulunan özel seri motorun fiyatını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Yalı Çapkını”yla kariyerinde resmen çağ atlayan Mert Ramazan Demir, son birkaç yıldır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri

“Yalı Çapkını”yla kariyerinde resmen çağ atlayan Mert Ramazan Demir, son birkaç yıldır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri

Asi tavırları, karizmatik duruşu ve ekrandaki enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, yalnızca projeleriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Özellikle Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı inişli çıkışlı, bol ayrılıklı barışmalı ilişkisi uzun süre magazinin manşetlerini süslemişti. İkilinin aşkı bitti bitmesine ama Mert Ramazan Demir’in aşk hayatı bir türlü sakinleşmedi! Saraçoğlu sonrası adı birçok farklı isimle anılan oyuncu, sık sık yeni aşk iddialarıyla gündeme gelse de aradığı mutluluğu henüz bulabilmiş gibi görünmüyor. 

Kariyer tarafındaysa işler biraz karışık ilerledi. “Yalı Çapkını” sonrası ekranların en gözde erkek oyuncularından biri haline gelen Demir’in dijital platformda yayınlanan “Bize Bi’ Şey Olmaz” dizisinde Miray Daner’le yakaladığı uyum çok konuşulmuştu. İkilinin enerjisi sosyal medyada övgü toplarken, dizinin kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturduğu konuşulmuştu. Ancak aynı başarı ana akım projede tekrar edemedi. Büyük beklentilerle başlayan “Delikanlı” dizisi reyting savaşında istediğini alamadı ve erken final kararıyla sevenlerini şaşırttı. Sosyal medyada “Bu kadar hype’a bu final yakışmadı” yorumları yapılırken, Mert Ramazan Demir’in yeni proje tercihlerinin nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Fakat yakışıklı oyuncu geçtiğimiz saatlerde ne yeni dizisiyle ne de özel hayatıyla gündem oldu...

Fakat yakışıklı oyuncu geçtiğimiz saatlerde ne yeni dizisiyle ne de özel hayatıyla gündem oldu...

Bu kez tüm dikkatler milyonluk motosikletine çevrildi! Cihangir’de görüntülenen Mert Ramazan Demir’in kullandığı motosikletin, dünyada yalnızca 750 adet üretilen özel seri bir model olduğu ortaya çıktı. İddialara göre oyuncunun tercih ettiği motor, tamamen el işçiliğiyle hazırlanan özel seri Triumph Bobber TFC modeli. Türkiye’de sadece 7 kişide bulunduğu söylenen motorun; Tom Cruise, David Beckham ve George Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin koleksiyonunda da yer aldığı konuşuluyor.

Üstelik bu motor sıradan bir araç değil; James Bond filmleriyle özdeşleşen modeller arasında gösteriliyor. Koleksiyon değeri taşıyan motosikletin birçok sahibi aracı garaj yerine evinin salonunda sergilemeyi tercih ediyor. Mert Ramazan Demir’in Cihangir sokaklarında görüntülendiği o anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, motorun fiyatı da ağızları açık bıraktı. Özel seri motosikletin yaklaşık 1 milyon 158 bin 900 TL değerinde olduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın