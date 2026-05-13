Mert Ramazan Demir'in Dünyada Sadece 750 Kişide Olan Motorunun Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Asi tavırları, karizmatik duruşu ve ekrandaki enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan oyuncu, yalnızca projeleriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Özellikle Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı inişli çıkışlı, bol ayrılıklı barışmalı ilişkisi uzun süre magazinin manşetlerini süslemişti. İkilinin aşkı bitti bitmesine ama Mert Ramazan Demir’in aşk hayatı bir türlü sakinleşmedi! Saraçoğlu sonrası adı birçok farklı isimle anılan oyuncu, sık sık yeni aşk iddialarıyla gündeme gelse de aradığı mutluluğu henüz bulabilmiş gibi görünmüyor.

Kariyer tarafındaysa işler biraz karışık ilerledi. “Yalı Çapkını” sonrası ekranların en gözde erkek oyuncularından biri haline gelen Demir’in dijital platformda yayınlanan “Bize Bi’ Şey Olmaz” dizisinde Miray Daner’le yakaladığı uyum çok konuşulmuştu. İkilinin enerjisi sosyal medyada övgü toplarken, dizinin kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturduğu konuşulmuştu. Ancak aynı başarı ana akım projede tekrar edemedi. Büyük beklentilerle başlayan “Delikanlı” dizisi reyting savaşında istediğini alamadı ve erken final kararıyla sevenlerini şaşırttı. Sosyal medyada “Bu kadar hype’a bu final yakışmadı” yorumları yapılırken, Mert Ramazan Demir’in yeni proje tercihlerinin nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.