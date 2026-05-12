Cannes Film Festivali'nde Boy Gösteren Özgü Namal Göz Kamaştırdı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2026 - 21:42

Cannes Film Festivali’nde boy gösteren Özgü Namal, zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Özgü Namal, yıllardır Türkiye’nin en sevilen ve en karizmatik oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Kariyerine genç yaşta başlayan Namal, özellikle 2000’li yılların başında yer aldığı projelerle kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştı. “Kurtlar Vadisi”, “Hanımın Çiftliği” ve “Merhamet” gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan başarılı oyuncu, yalnızca oyunculuğuyla değil doğal güzelliği, güçlü duruşu ve yıllardır değişmeyen asaletiyle de adından söz ettirmişti. 

Ekranların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline gelen Özgü Namal, bir dönem ise herkesi şaşırtan bir kararla gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

Uzun süre şehir hayatından uzak kalan ve ailesiyle sakin bir yaşam süren Namal’ın ekranlara verdiği ara hayranlarını oldukça üzmüştü.

Özellikle eşi Ahmet Serdar Oral’ın vefatının ardından tamamen inzivaya çekilen oyuncu, uzun süre kameralardan uzak kalmıştı. Ancak yıllar sonra geri dönüş haberi geldiğinde sosyal medyada büyük bir heyecan yaşanmıştı. Özgü Namal, güçlü dönüşünü son olarak başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisiyle yaptı. 

Oyunculuğu, ekran karizması ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Namal için kullanıcılar adeta “Hiç yaşlanmıyor” yorumları yaptı. Özellikle sade ama son derece etkileyici tarzı, doğal güzelliği ve asil tavırları oyuncunun hayranlarından tam not almaya devam etti.

Başarılı oyuncu şimdi ise uluslararası bir başarıyla gündemde!

Özgü Namal’ın başrolünde yer aldığı Yellow Letters yani “Sarı Zarflar” filmi, 76. Berlin Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Ayı’yı kazanarak sinema dünyasında ses getirmişti. Yönetmen koltuğunda İlker Çatak’ın oturduğu film, festival yolculuğuna hız kesmeden devam ederken ekip bu kez de 79th Cannes Film Festival için davet aldı. Uluslararası sinema çevrelerinde büyük ilgi gören yapım sayesinde Özgü Namal da Cannes kırmızı halısında boy gösteren isimler arasına katıldı.

Geçtiğimiz saatlerde Cannes Film Festivali’nde görüntülenen 47 yaşındaki Özgü Namal, zarafetiyle adeta büyüledi. Şıklığı, duruşu ve yıllardır değişmeyen güzelliğiyle kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen oyuncu için sosyal medyada peş peşe övgü dolu yorumlar yapıldı. Özellikle oyuncunun abartıdan uzak ama son derece etkileyici tarzı sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Cannes kırmızı halısında adeta göz kamaştıran Özgü Namal, hem oyunculuğuyla hem de yıllardır koruduğu etkileyici aurasıyla yeniden gündemin zirvesine yerleşmeyi başardı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
