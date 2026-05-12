Çağla Şıkel'in Fit Kalmak İçin Lahmacuna Yaptığı Muamele Gündem Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2026 - 19:34

Sıkı diyeti ve fit görüntüsüyle sık sık gündem olan Çağla Şıkel, bu kez lahmacun yeme şekliyle sosyal medyanın diline düştü. Ünlü modelin “1 lahmacunu 1 saatte yiyorum” sözleri olay oldu.

Çağla Şıkel, yıllardır hem güzelliği hem de fit görüntüsüyle magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Henüz çok genç yaşlarda podyum dünyasına adım atan ve kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden biri haline gelen Çağla Şıkel, yıllar geçse de enerjisinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında gösteriliyor. Şimdilerde televizyon programları, marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şıkel, yoğun iş temposuna ve iki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları ise her fırsatta “Bu kadın yaş almıyor” yorumları yapmadan edemiyor.

Fakat Çağla Şıkel’in yıllardır en çok konuşulan özelliklerinden biri de oldukça disiplinli beslenme düzeni. Ünlü modelin formunu korumak için hayatından birçok yiyeceği tamamen çıkardığı uzun zamandır biliniyor. Özellikle zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı ve ara öğün tabakları günlerce konuşuluyor. Hatta denk gelmişsinizdir; kuruyemiş, birkaç meyve dilimi, vitaminler ve takviye ürünlerinden oluşan tabakları sosyal medyada sık sık goygoy malzemesi haline gelmişti. Birçok kullanıcı, Çağla Şıkel’in öğünlerini görünce “Bu kadar az yemekle nasıl ayakta kalıyor?” yorumları yapmış, bazıları ise ünlü modelin sağlıklı yaşam konusunda fazla katı davrandığını düşünmüştü.

Gelen yorumların ardından Çağla Şıkel de daha önce konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Paylaşılan tabakların sürekli yanlış anlaşıldığını söyleyen Şıkel, o görüntülerin her günkü beslenme düzenini yansıtmadığını belirtmişti. Özellikle geç saatlerde yemek yediği günlerin ardından sabah çok aç uyanmadığını, bu nedenle bazen kahvaltıyı yalnızca kuruyemiş ve takviyelerle geçirdiğini anlatmıştı. 

Yaşı gereği düzenli vitamin kullandığını da söyleyen Çağla Şıkel, paylaşımlarının tamamen doğal anlarda çekildiğini ve “olay yaratmak” amacı taşımadığını ifade etmişti. Ancak sosyal medya kullanıcıları pek ikna olmamış, Şıkel’in aşırı kontrollü beslendiğine dair yorumlar uzun süre devam etmişti.

Çok az yediğine ve her lokmasına ekstra dikkat ettiğine artık kesin gözüyle bakılan Çağla Şıkel, bu kez de lahmacun açıklamasıyla gündeme oturdu.

Diyette “en masum kaçamaklardan biri” olarak görülen tek bir lahmacunu bile oldukça yavaş tükettiğini söyleyen Şıkel, lahmacun yerken az katlanması ve bol yeşillikle tüketilmesi gerektiğini anlattı. Ünlü modelin “1 lahmacunu neredeyse 1 saatte yiyorum” sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar yine yorum yağdırdı. 

Kimileri Çağla Şıkel’in disiplinine hayran kaldığını söylerken, kimileri de “Lahmacunun da bütün tadını kaçırdı” yorumunda bulundu. Özellikle lahmacunun “usulüne uygun” yenmesi gerektiğini savunan kullanıcılar, Şıkel’in önerilerini fazla kontrollü buldu. Hal böyle olunca Çağla Şıkel, yalnızca fiziğiyle değil lahmacun yeme şekliyle bile yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
