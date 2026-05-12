Çağla Şıkel'in Fit Kalmak İçin Lahmacuna Yaptığı Muamele Gündem Oldu!

Henüz çok genç yaşlarda podyum dünyasına adım atan ve kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken modellerinden biri haline gelen Çağla Şıkel, yıllar geçse de enerjisinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmeyen ünlüler arasında gösteriliyor. Şimdilerde televizyon programları, marka iş birlikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şıkel, yoğun iş temposuna ve iki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları ise her fırsatta “Bu kadın yaş almıyor” yorumları yapmadan edemiyor.

Fakat Çağla Şıkel’in yıllardır en çok konuşulan özelliklerinden biri de oldukça disiplinli beslenme düzeni. Ünlü modelin formunu korumak için hayatından birçok yiyeceği tamamen çıkardığı uzun zamandır biliniyor. Özellikle zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı kahvaltı ve ara öğün tabakları günlerce konuşuluyor. Hatta denk gelmişsinizdir; kuruyemiş, birkaç meyve dilimi, vitaminler ve takviye ürünlerinden oluşan tabakları sosyal medyada sık sık goygoy malzemesi haline gelmişti. Birçok kullanıcı, Çağla Şıkel’in öğünlerini görünce “Bu kadar az yemekle nasıl ayakta kalıyor?” yorumları yapmış, bazıları ise ünlü modelin sağlıklı yaşam konusunda fazla katı davrandığını düşünmüştü.