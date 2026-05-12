"Tablet Reis" Onurcan Güzel Yıllardır Sakladığı Sağlık Sorununu İlk Kez Açıkladı!

Yıllardır sır gibi sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıklayan Tablet Reis, genetik bir rahatsızlık olan Noonan Sendromu’na sahip olduğunu duyurdu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Onurcan Güzel, “Bu genetik bir rahatsızlık, ömür boyu genel anestezi alamayacağım. Bu zamana kadar olduğum tüm ameliyatlar lokal anestezi altında acı çekerek gerçekleşti” sözleriyle takipçilerini derinden etkiledi. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Tablet Reis’e destek mesajları yağdırdı. Özellikle yaşadığı ameliyat süreçlerini yıllarca sessizce geçirmek zorunda kalması takipçilerinin dikkatini çekti.

Noonan Sendromu nedir?

Tablet Reis’in açıklamalarının ardından birçok kişi “Noonan Sendromu nedir?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Noonan Sendromu, genetik geçişli bir rahatsızlık olarak biliniyor ve vücudun farklı sistemlerini etkileyebiliyor. Hastalık en sık olarak yüz görünümündeki farklılıklar, kısa boy, kalp rahatsızlıkları ve gelişimsel sorunlarla ilişkilendiriliyor. Bazı bireylerde hafif belirtiler görülürken, bazı kişilerde ise daha ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre Noonan Sendromu olan kişilerde özellikle kalp hastalıkları oldukça yaygın görülebiliyor. Bunun yanı sıra işitme problemleri, kas ve iskelet sistemi sorunları, öğrenme güçlüğü ve operasyon süreçlerinde anesteziye karşı riskli durumlar da yaşanabiliyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmasa da belirtilere yönelik destekleyici tedaviler uygulanabiliyor.