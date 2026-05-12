article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Tablet Reis" Onurcan Güzel Yıllardır Sakladığı Sağlık Sorununu İlk Kez Açıkladı!

"Tablet Reis" Onurcan Güzel Yıllardır Sakladığı Sağlık Sorununu İlk Kez Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2026 - 18:02

Tablet Reis olarak tanınan Onurcan Güzel, yıllardır gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Noonan Sendromu’na sahip olduğunu söyleyen fenomenin sözleri gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onurcan Güzel, namıdiğer “Tablet Reis”, sosyal medyanın en tanınan fenomenlerinden biri haline gelmişti.

Onurcan Güzel, namıdiğer “Tablet Reis”, sosyal medyanın en tanınan fenomenlerinden biri haline gelmişti.

Özellikle elinden düşürmediği tabletiyle çektiği videolar sayesinde kısa sürede viral olan fenomen isim, samimi tavırları ve doğal halleriyle geniş bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Sosyal medyada yayılan videolarıyla bir dönemin en çok konuşulan internet karakterlerinden biri haline gelen Tablet Reis, zaman içerisinde yalnızca TikTok ve Instagram kullanıcılarının değil, magazin gündeminin de yakından takip ettiği fenomenlerden biri olmuştu. Özellikle son yıllarda geçirdiği büyük değişimle sık sık gündeme gelen Onurcan Güzel, fiziksel dönüşümüyle sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. 

Verdiği kilolar, değişen tarzı ve yeni imajı kullanıcıları ikiye bölerken, birçok kişi Tablet Reis’in eski haliyle yeni halini karşılaştıran paylaşımlar yapmıştı. Geçirdiği operasyonlar ve değişimiyle sık sık gündeme gelen fenomen isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam etmişti. Bir yandan eğlenceli içerikler üretmeyi sürdüren Tablet Reis, bir yandan da özel hayatı ve yaşadığı değişim süreciyle adından söz ettirmişti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla bu kez takipçilerini şaşırttı.

Fakat geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla bu kez takipçilerini şaşırttı.

Yıllardır sır gibi sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıklayan Tablet Reis, genetik bir rahatsızlık olan Noonan Sendromu’na sahip olduğunu duyurdu. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Onurcan Güzel, “Bu genetik bir rahatsızlık, ömür boyu genel anestezi alamayacağım. Bu zamana kadar olduğum tüm ameliyatlar lokal anestezi altında acı çekerek gerçekleşti” sözleriyle takipçilerini derinden etkiledi. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı Tablet Reis’e destek mesajları yağdırdı. Özellikle yaşadığı ameliyat süreçlerini yıllarca sessizce geçirmek zorunda kalması takipçilerinin dikkatini çekti.

Noonan Sendromu nedir?

Tablet Reis’in açıklamalarının ardından birçok kişi “Noonan Sendromu nedir?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Noonan Sendromu, genetik geçişli bir rahatsızlık olarak biliniyor ve vücudun farklı sistemlerini etkileyebiliyor. Hastalık en sık olarak yüz görünümündeki farklılıklar, kısa boy, kalp rahatsızlıkları ve gelişimsel sorunlarla ilişkilendiriliyor. Bazı bireylerde hafif belirtiler görülürken, bazı kişilerde ise daha ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre Noonan Sendromu olan kişilerde özellikle kalp hastalıkları oldukça yaygın görülebiliyor. Bunun yanı sıra işitme problemleri, kas ve iskelet sistemi sorunları, öğrenme güçlüğü ve operasyon süreçlerinde anesteziye karşı riskli durumlar da yaşanabiliyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmasa da belirtilere yönelik destekleyici tedaviler uygulanabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın