İki Ay Önce Ayrılan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'tan Olay Hamle!

Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Evrim Alasya, güçlü oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla son yılların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline geldi. Kerem Alışık ise yıllardır televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak anılıyor. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan gibi iki dev sanatçının oğlu olan Kerem Alışık, ağırbaşlı tavırları ve sakin yaşamıyla magazin dünyasında her zaman farklı bir yerde konumlandı. Hal böyle olunca ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıktığında magazin kulisleri resmen çalkalanmıştı.

Çünkü bu ilişki, kimsenin beklemediği kadar sürpriz bir birliktelikti. Üstelik aşklarının, birlikte rol aldıkları Aşk Biter Mi? oyununda başladığı iddiası da uzun süre konuşulmuştu. Aynı sahneyi paylaşırken yakınlaştıkları öne sürülen çiftin arkadaşlığı zaman içinde aşka dönüştü ve ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiler. Birliktelikleri ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada “çok yakışıyorlar” yorumları peş peşe geldi. Hatta birçok kullanıcı ikilinin enerjisinin birbirini tamamladığını söylemişti.

Ancak bu sürpriz aşk kısa süre önce sona erdi. Yaklaşık iki ay önce ayrıldıkları konuşulan çiftin ilişkisinin neden bittiğine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Kimileri yoğun çalışma temposunun aralarını açtığını öne sürerken, kimileri de ilişkilerini fazla göz önünde yaşamamaya çalışmalarının zamanla mesafe yarattığını iddia etti. Ayrılık haberinin ardından sosyal medyada “Keşke yeniden barışsalar” diyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.