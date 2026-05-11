"Altın Bacaklı Kız" Lauren Wesser Yaşadığı Kabusu İlk Kez Anlattı: Tampon Az Kalsın Öldürüyordu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.05.2026 - 21:06

2026 Met Gala’da altın protez bacaklarıyla dikkat çeken model Lauren Wasser’ın yıllardır “Altın Bacaklı Kız” olarak anılmasının sebebi duyanları şoke etti.

Lauren Wasser, son yıllarda moda dünyasının en dikkat çeken ve en ilham veren isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle sıra dışı görünümü, güçlü duruşu ve podyumlardaki özgüveniyle sık sık gündem olan ünlü model, aslında yıllardır moda sektörünün içinde yer alıyordu. Küçük yaşlardan itibaren modellik yapan Lauren Wasser; Vogue, Harper’s Bazaar ve Glamour gibi dünyaca ünlü dergiler için kamera karşısına geçmiş, büyük markalarla çalışan başarılı bir model olarak tanınıyordu. 

Fakat onun dünya çapında tanınmasını sağlayan şey sadece kariyeri olmadı. Wasser, yaşadığı korkunç sağlık faciasının ardından verdiği yaşam mücadelesiyle adeta bir sembole dönüştü. Özellikle 2026 Met Gala 2026 gecesinde altın protez bacaklarıyla kırmızı halıya damga vuran ünlü model, sosyal medyada “Altın Bacaklı Kız” olarak yeniden gündemin merkezine oturdu. 

Baştan aşağı iddialı görünümü kadar altın renkli protez bacaklarıyla da dikkat çeken Lauren Wasser’ın hikayesini öğrenenler ise gördükleri karşısında resmen şoke oldu.

Lauren Wasser’ın “Altın Bacaklı Kız” olarak anılmasının arkasında yıllardır konuşulan ürkütücü bir sağlık hikayesi yatıyor.

Ünlü model, 2012 yılında henüz 24 yaşındayken regl döneminde tampon kullandığı sırada nadir görülen ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen Toksik Şok Sendromu’na (TSS) yakalandı. Üstelik tamponunu talimatlara uygun şekilde değiştirmesine rağmen… İlk başta grip sandığı belirtiler kısa süre içinde korkunç bir tabloya dönüştü. Yüksek ateş, halsizlik ve ağrılar yaşayan Lauren Wasser’ın durumu hızla ağırlaştı; organ yetmezliği geçirdi ve hatta kalbi durma noktasına geldi. Evinde baygın halde bulunan ünlü model için doktorların verdiği yaşama şansı ise yalnızca yüzde 1’di. Yaşadığı sepsis ve kangren nedeniyle önce sağ bacağı diz altından ampute edildi. 

Fakat kabus bununla da bitmedi. Yıllar boyunca dayanılmaz ağrılar ve komplikasyonlarla mücadele eden Wasser, daha sonra sol bacağını da kaybetti. Hayatı bir anda altüst olan ünlü model, tüm bu yaşananlara rağmen pes etmek yerine yeniden ayağa kalkmayı başardı. Protez bacaklarıyla yeniden podyuma dönen Lauren Wasser, kısa süre içinde “Altın Bacaklı Kız” lakabıyla anılmaya başladı. O günden bu yana tampon kullanımındaki risklere dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapan ünlü model, Toksik Şok Sendromu konusunda milyonlarca kadını bilinçlendirmeye devam ediyor. 

TSS ise genellikle tamponların uzun süre içeride kalması sonucu bakterilerin hızla çoğalıp kana karışmasıyla ortaya çıkan ve kan zehirlenmesine kadar ilerleyebilen çok ciddi bir enfeksiyon olarak biliniyor.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
