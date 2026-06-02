Kanye West ve Travis Scott'tan Sonra Dünyaca Ünlü Bir Rapçinin Daha Türkiye'ye Geleceği İddia Edildi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2026 - 21:05
Kanye West konserinin yankıları sürerken, Travis Scott heyecanı da rap severleri iyiden iyiye hareketlendirmiş durumda. Tam herkes gözünü bu iki dünya yıldızına çevirmişken, kulislere düşen yeni bir iddia sosyal medyada büyük ses getirdi. Bu kez konuşulan isim A$AP Rocky! Üstelik hayranlar yalnızca ünlü rapçiyi değil, eşi Rihanna'yı da Türkiye'de görmek istediklerini söyleyerek şimdiden kampanya başlattı. 

İşte Türkiye'nin gündemine oturan o iddianın tüm detayları...

Son günlerde Türkiye'nin müzik gündemini takip edenler fark etmiştir; özellikle rap dünyasında oldukça hareketli günler yaşanıyor.

Dünyanın en büyük yıldızlarının peş peşe Türkiye ile anılması, uzun yıllardır kurulan hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürmeye başladı. Bu rüzgarın fitilini ateşleyen isim ise hiç kuşkusuz Kanye West oldu.

Modern hip hop tarihinin en etkili isimlerinden biri kabul edilen Kanye West, yalnızca müzik kariyeriyle değil, moda dünyasından iş hayatına kadar uzanan etkisiyle de yıllardır dünyanın en çok konuşulan ünlülerinden biri. The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ve Donda gibi albümlerle milyonlarca hayrana ulaşan West, pek çok kişi tarafından rap müziğin son 20 yılına damga vuran isimlerden biri olarak görülüyor. Türkiye'deki hayranları da yıllardır onu canlı izleyebilmenin hayalini kuruyordu. 

O nedenle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil, adeta bir dönüm noktası olarak görüldü. Saatler öncesinden stadyum çevresinde oluşan kalabalıklar, kilometrelerce uzayan kuyruklar ve sosyal medyayı kaplayan görüntüler, Türkiye'deki rap kitlesinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzun süredir beklenen buluşma gerçekleşirken birçok kişi bu konseri son yılların en büyük uluslararası müzik organizasyonlarından biri olarak değerlendirdi.

Kanye West heyecanı henüz dinmeden bu kez gündeme Travis Scott geldi.

Son yılların en popüler rap yıldızlarından biri olan Travis Scott, özellikle Astroworld, Utopia, Sicko Mode, Goosebumps ve Highest in the Room gibi hitleriyle dünya çapında dev bir hayran kitlesine ulaştı. Sahne performansları, görsel şovları ve enerjisiyle konser denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline gelen Scott'ın Türkiye ile anılması da doğal olarak büyük ses getirdi. 

Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan etkinlik haberleri sosyal medyada biraz yanlış anlaşılınca çeşitli tartışmalar da beraberinde geldi. Bir arkadaşının partisine DJ Host olarak gelen Travis Scott sahnede yalnızca 18 dakika kalınca işler karıştı.

Bazı kullanıcılar Travis Scott'ın doğrudan bir stadyum konseri vereceğini düşünürken, paylaşılan bilgiler aslında farklı bir organizasyona işaret ediyordu. Buna rağmen heyecan hız kesmedi. Çünkü Travis Scott'ın adının Türkiye ile yan yana gelmesi bile binlerce hayranı harekete geçirmeye yetti. Üstelik ünlü rapçi dün yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını ifade etmiş, daha sonra bu paylaşımı silmişti. İşte tam da bu detay, hayranların kafasındaki soru işaretlerini daha da büyüttü. Paylaşımın neden kaldırıldığı bilinmese de Travis Scott'ın Türkiye gündemini yakından takip ettiği fikri sosyal medyada iyice güçlendi.

İstanbul'da rap rüzgarları eserken şimdi ortaya çok daha heyecan verici bir iddia atıldı.

Kanye West ve Travis Scott'ın ardından bu kez A$AP Rocky'nin de Türkiye'ye gelebileceği konuşulmaya başlandı. Rap müzikle az çok ilgilenen herkesin yakından tanıdığı A$AP Rocky, son on yılın en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Asıl adı Rakim Mayers olan sanatçı, kariyerindeki büyük çıkışı 2011 yılında yayınladığı Peso ve Purple Swag parçalarıyla yakalamış, ardından Live.Love.A$AP mixtape'iyle dünya çapında dikkat çekmişti. Daha sonra Long.Live.A$AP, At.Long.Last.A$AP ve Testing albümleriyle kariyerini bambaşka bir seviyeye taşıyan Rocky; rap müziğin yanı sıra moda dünyasındaki etkisiyle de öne çıktı. Bugün pek çok kişi onu yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir stil ikonu olarak görüyor.

Tabii son yıllarda A$AP Rocky'nin adı yalnızca müziğiyle değil, Rihanna ile yaşadığı ilişkiyle de gündemde. Uzun yıllar arkadaş olarak bilinen ikili, daha sonra ilişkilerini romantik bir boyuta taşımış ve kısa sürede dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti. Birlikte üç çocuğu olan çift, son yılların en ikonik çifti olarak öne çıkıyor ve milyonları hayran bırakıyor. 

E haliyle,  A$AP Rocky'nin Türkiye'ye gelebileceği yönündeki iddialar yayılır yayılmaz sosyal medyada bambaşka bir heyecan başladı. Birçok kullanıcı Rocky'nin olası Türkiye ziyaretine odaklanırken, kimileri ise doğrudan Rihanna için kampanya başlattı. Sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir kısmında 'Madem A$AP Rocky geliyor, Rihanna'yı da getir', 'Biz Rihanna'yı da görmek istiyoruz' ve 'Türkiye'ye birlikte gelsinler' gibi mesajlar dikkat çekti. Hatta bazı kullanıcılar olası bir Rihanna sürprizinin Kanye West konserinden bile daha büyük ses getirebileceğini iddia etti. Şimdilik ortada yalnızca kulislerden sızan bir iddia var. Ancak görünen o ki Türkiye'deki rap severler, Kanye West ve Travis Scott heyecanıyla yetinmeye pek niyetli değil. Gözler şimdi A$AP Rocky cephesinden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
