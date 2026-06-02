Kanye West ve Travis Scott'tan Sonra Dünyaca Ünlü Bir Rapçinin Daha Türkiye'ye Geleceği İddia Edildi!

Dünyanın en büyük yıldızlarının peş peşe Türkiye ile anılması, uzun yıllardır kurulan hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürmeye başladı. Bu rüzgarın fitilini ateşleyen isim ise hiç kuşkusuz Kanye West oldu.

Modern hip hop tarihinin en etkili isimlerinden biri kabul edilen Kanye West, yalnızca müzik kariyeriyle değil, moda dünyasından iş hayatına kadar uzanan etkisiyle de yıllardır dünyanın en çok konuşulan ünlülerinden biri. The College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ve Donda gibi albümlerle milyonlarca hayrana ulaşan West, pek çok kişi tarafından rap müziğin son 20 yılına damga vuran isimlerden biri olarak görülüyor. Türkiye'deki hayranları da yıllardır onu canlı izleyebilmenin hayalini kuruyordu.

O nedenle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil, adeta bir dönüm noktası olarak görüldü. Saatler öncesinden stadyum çevresinde oluşan kalabalıklar, kilometrelerce uzayan kuyruklar ve sosyal medyayı kaplayan görüntüler, Türkiye'deki rap kitlesinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzun süredir beklenen buluşma gerçekleşirken birçok kişi bu konseri son yılların en büyük uluslararası müzik organizasyonlarından biri olarak değerlendirdi.