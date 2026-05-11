Güneşte Fazla Kararan 'Kirli Sakallı' Can Yaman Dillere Fena Düştü!

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Can Yaman, kariyeri kadar özel hayatı ve çıkışlarıyla da magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden biri oldu. Özellikle Erkenci Kuş dizisindeki “Can Divit” karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu; karizması, fiziği ve iddialı tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ardından Dolunay, Bay Yanlış ve İnadına Aşk gibi yapımlarla popülerliğini iyice artırdı. Fakat Can Yaman’ın yükselişi kadar yaşadığı polemikler de dikkat çekti. Röportajlarındaki iddialı açıklamaları, basın mensuplarıyla yaşadığı gerginlikler ve Türkiye’de sık sık “fazla ego” eleştirilerine maruz kalması oyuncunun antipatik bulunmasına neden olmuştu.

Tam da bu süreçte rotasını yurt dışına çeviren Can Yaman, özellikle İtalya’da inanılmaz bir şöhret yakaladı. İtalyan televizyonlarında boy göstermeye başlayan oyuncu, reklam anlaşmaları, hayran buluşmaları ve Avrupa projeleriyle adeta ikinci kariyerini kurdu. Türkiye’de hala her paylaşımı olay olmaya devam eden Can Yaman’ın adı uzun süredir magazin dünyasının en tartışmalı figürlerinden biri olarak anılıyordu.