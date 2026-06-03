Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: 2026 İşsizlik Beklentileri Bize Ne Söylüyor?

Dr. Hakan Özerol bizlere işsizliğin genel tanımını yapıyor. Çalışma çağındaki birinin belirli bir referans döneminde ücretli bir işte çalışmamış olması, aktif olarak iş araması ve çalışmaya hazır olmasıdır. Bizim haberlerde sıkça gördüğümüz resmi işsizlik oranı bu tanıma göre hesaplanıyor. Manşet işsizlik olarak adlandırılan bu işsizliğin oranı 2025 yılının Aralık ayında açıklandı: %7,7.

Bu ilk bakışta size düşük görünebilir. Fakat bir detayı kaçırmamak gerekiyor. Hesap yapılırken sadece aktif olarak iş arayanlar hesaba katılır. Yani iş aramayı bırakmış insanlar buraya dahil edilmez. Kısacası manşet işsizlik sadece görünen kısmı bize yansıtır.