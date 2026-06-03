Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: 2026 İşsizlik Beklentileri Bize Ne Söylüyor?
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İşsizlik dediğimizde aklımıza iş bulamayan insanlar geliyor. Ama aslında işsizlik düşündüğümüzden çok daha karışık bir konu... Bu yüzden açıklanan verilerle bizim beklentimiz uyuşmuyor. Bu düşüncenin arkasında da farklı kavramlar yatıyor.
Gelin, birlikte Dr. Hakan Özerol’un açıklamalarına bakalım!
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1. İlk olarak manşet işsizliğin ne olduğuna bakalım!
2. Bir de görünmeyenler var...
3. Peki, iş aramayı bırakmak önemli bir sorun mu?
4. NEET kavramına da bakmalıyız!
5. Son olarak! Resmi verilerle hissedilen gerçeklik arasındaki farka odaklanalım.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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