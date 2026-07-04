Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Her Şeyin Fiyatı Neden Durmadan Artıyor?

Enerji her üründe görünmeyen bir maliyet aslında. O yüzden enerji fiyatlarında meydana gelen artışlar hemen ürünlere yansıyor. Çünkü enerji ürünlerin üretiminde kullanılıyor ve fiyatı arttıkça ürünlerin de fiyatı artıyor.

O yüzden enerji fiyatı sadece enerji ile doğrudan bağlantılı ürünleri etkilemiyor.

Enerji fiyatları her şeyle bağlantılı. Enerji fiyatları arttıkça sadece mazotta, benzinde zam olmuyor. Enerjideki artışlar ulaştırmadan gıdaya her şeye zam anlamına geliyor.

Ürünlerde sürekli ve düzenli artış zaten enflasyon demek!

Enerji fiyatlarındaki artışın tüm dünyada enflasyonu yükselteceği öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki artış sebepli ortaya çıkan enflasyon sonucunda dünyada her şeyin daha pahalı olması bekleniyor.