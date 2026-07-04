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Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Her Şeyin Fiyatı Neden Durmadan Artıyor?

etiket Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Her Şeyin Fiyatı Neden Durmadan Artıyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 18:01
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Markette, pazarda, restoranda ya da mağazada her şeyin fiyatının arttığını görüyoruz. Sürekli bu artışlar neden oluyor peki? Enflasyonun sürekli artmasının arkasındaki neden neymiş bakalım mı?

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Dünyada enerjinin ön planda olduğu bir dönemdeyiz.

Enerji her üründe görünmeyen bir maliyet aslında. O yüzden enerji fiyatlarında meydana gelen artışlar hemen ürünlere yansıyor. Çünkü enerji ürünlerin üretiminde kullanılıyor ve fiyatı arttıkça ürünlerin de fiyatı artıyor.

O yüzden enerji fiyatı sadece enerji ile doğrudan bağlantılı ürünleri etkilemiyor.

Enerji fiyatları her şeyle bağlantılı. Enerji fiyatları arttıkça sadece mazotta, benzinde zam olmuyor. Enerjideki artışlar ulaştırmadan gıdaya her şeye zam anlamına geliyor.

Ürünlerde sürekli ve düzenli artış zaten enflasyon demek!

Enerji fiyatlarındaki artışın tüm dünyada enflasyonu yükselteceği öngörülüyor. Enerji fiyatlarındaki artış sebepli ortaya çıkan enflasyon sonucunda dünyada her şeyin daha pahalı olması bekleniyor.

Bazıları vazgeçecek, bazıları alamayacak.

Dünyadaki fiyat artışı sonucunda bir karar vermemiz gerekecek. Ya pahalı diye ürünleri almaktan vazgeçeceğiz. Yani o ürüne o fiyatı vermek istemeyeceğiz. Ya da paramız yetmediği için alamayacağız. Yani nedeni ne olursa olsun alım azalacak.

Alım azaldığında üretim de azalacak.

Yani kimse bir şey almadığında o ürünler daha az ya da hiç üretilmeyecek. Ürünlerin alınmaması demek üretimin de azalması demek elbette. Dr. Hakan Özerol bunun büyümenin tanımı olduğunu söylüyor.

Enerji fiyatları arttıkça işletmeler fiyatları artırabilir.

Bu döngüye bir kere girildiğinde işletmeler enerji fiyatının artmasını beklemeden nasılsa yükselecek diye fiyatları artırıyor. Çalışanlar da fiyatlar yükselecek diye daha yüksek ücret istemeye başlıyorlar. Bu da enflasyonun artışına neden olan bir başka etken.

Dr. Hakan Özerol son olarak şunu söylüyor:

Enerji fiyatları artacak, bu enflasyonun artmasına neden olacak. Enflasyon artınca alım azalacak, dolayısıyla üretim de azalacak. Bu da büyüme demek olacak. 

Yani dünyada hem büyüme hem enflasyon aynı anda görülecek!

Bu zaten beklenen bir şey. Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi enerji fiyatlarındaki artışın 1-1.5 yıl içinde dünyada hem enflasyonu hem büyümeyi etkilemesi bekleniyor.

Dr. Hakan Özerol burada anlatıyor:

@qnbturkiye

Her şeyin fiyatı neden durmadan artıyor? Enerji fiyatlarının cüzdanımıza olan gizli etkisini Dr. Hakan Özerol anlattı. ⚡ #Ekonomi #Enflasyon #Finans

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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