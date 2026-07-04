Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Her Şeyin Fiyatı Neden Durmadan Artıyor?
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Markette, pazarda, restoranda ya da mağazada her şeyin fiyatının arttığını görüyoruz. Sürekli bu artışlar neden oluyor peki? Enflasyonun sürekli artmasının arkasındaki neden neymiş bakalım mı?
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Dünyada enerjinin ön planda olduğu bir dönemdeyiz.
Bazıları vazgeçecek, bazıları alamayacak.
Dr. Hakan Özerol son olarak şunu söylüyor:
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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