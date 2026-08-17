Bu Testte Tutumluluk Skorunu Ölçüyoruz!
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Para cebine girince ne kadar süre seninle kalabiliyor? 😅 İndirim görünce gerçekten ihtiyacın var mı diye düşünüyor musun, yoksa “Bu fiyata kaçmaz!” deyip sepete mi atıyorsun? Şimdi harcama alışkanlıklarına biraz yakından bakalım ve tutumluluk skorunun kaç olduğunu görelim!
Hazırsan başlıyoruz.👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Kullanmadığın abonelikleri iptal etmeyi önemser misin?
4. Ruhunun zengin olduğunu düşünüyor musun?
5. Lüks bir eşya almak senin için nasıl bir durum?
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6. Aylık bütçene sadık kalma konusunda kendine kaç puan verirsin?
7. Doğum günü hediyelerinde tutumun nedir?
8. Bu ay tatil yapmak için bir yer seçmeni istiyoruz!
9. Cömertliğinden pişman olduğun zaman oldu mu?
10. Son olarak, indirim sezonu geldiğinde ne yaparsın?
95!
75!
45!
20!
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