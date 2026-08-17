article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bu Testte Tutumluluk Skorunu Ölçüyoruz!

etiket Bu Testte Tutumluluk Skorunu Ölçüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Para cebine girince ne kadar süre seninle kalabiliyor? 😅 İndirim görünce gerçekten ihtiyacın var mı diye düşünüyor musun, yoksa “Bu fiyata kaçmaz!” deyip sepete mi atıyorsun? Şimdi harcama alışkanlıklarına biraz yakından bakalım ve tutumluluk skorunun kaç olduğunu görelim! 

Hazırsan başlıyoruz.👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Kullanmadığın abonelikleri iptal etmeyi önemser misin?

4. Ruhunun zengin olduğunu düşünüyor musun?

5. Lüks bir eşya almak senin için nasıl bir durum?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aylık bütçene sadık kalma konusunda kendine kaç puan verirsin?

7. Doğum günü hediyelerinde tutumun nedir?

8. Bu ay tatil yapmak için bir yer seçmeni istiyoruz!

9. Cömertliğinden pişman olduğun zaman oldu mu?

10. Son olarak, indirim sezonu geldiğinde ne yaparsın?

95!

Senin yanındayken para kendini güvende hissediyordur. 😅 Bir ürün almadan önce fiyatını karşılaştırır, gerçekten lazım mı diye düşünür, gerekiyorsa biraz daha beklemeyi bile göze alırsın. Kampanya, indirim, avantajlı paket… Bunların hiçbirini kolay kolay gözünden kaçırmıyorsun. Birikim yapmak senin için ay sonunda kalan parayı kenara atmak değil, baştan planlanan bir iş. Yalnız arada kendine de harcamayı unutma; çünkü para biriktirmek kadar onunla güzel şeyler yapmak da hayatın bir parçası!

75!

Sen paranın değerini bilen ama hayatı da kendine zehir etmeyenlerdensin. Harcama yapmadan önce düşünüyor, gerçekten ihtiyacın olup olmadığına bakıyorsun ama sırf para biriktirmek uğruna her şeyden de vazgeçmiyorsun. İndirimleri takip etmek, alternatifleri karşılaştırmak ve gereksiz masrafları elemek senin için oldukça doğal. Üstelik kendine ayırdığın bütçeyi de tamamen suçluluk duymadan harcayabiliyorsun. Kısacası bütçe yönetiminde dengeyi büyük ölçüde çözmüşsün!

45!

Sen aslında tasarruf etmek istiyorsun, hatta çoğu zaman gayet iyi gidiyorsun ama arada sistemde ufak kaçaklar oluyor. 😅 Market alışverişinde fiyat karşılaştırırsın ama sevdiğin bir şey söz konusu olduğunda bütçeyi esnetebilirsin. Gereksiz harcamalardan kaçınmaya çalışsan da “Bir kereden bir şey olmaz” cümlesi seni sık sık yakalıyor. Yani sende tutumluluk var, sadece keyif tarafın da oldukça güçlü. Birkaç küçük alışkanlıkla bu skoru rahatça yukarı taşırsın!

20!

Seninle para arasında biraz “geldiği gibi gider” ilişkisi var. 😅 Bir şey hoşuna gittiyse uzun uzun hesap yapmak yerine kendini mutlu etmeyi seçiyorsun. Özellikle yemek, alışveriş ya da arkadaşlarla yapılan planlarda bütçe ikinci plana düşebiliyor. Ay sonunda “Ben bu kadar parayı ne ara harcadım?” dediğin zamanlar da oluyordur. Biraz daha plan yaparsan tutumluluk skorunu yükseltmen hiç zor değil ama şimdilik sen hayatın tadını çıkaran taraftasın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın