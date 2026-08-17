Bu Testte Tutumluluk Skorunu Ölçüyoruz!

Senin yanındayken para kendini güvende hissediyordur. 😅 Bir ürün almadan önce fiyatını karşılaştırır, gerçekten lazım mı diye düşünür, gerekiyorsa biraz daha beklemeyi bile göze alırsın. Kampanya, indirim, avantajlı paket… Bunların hiçbirini kolay kolay gözünden kaçırmıyorsun. Birikim yapmak senin için ay sonunda kalan parayı kenara atmak değil, baştan planlanan bir iş. Yalnız arada kendine de harcamayı unutma; çünkü para biriktirmek kadar onunla güzel şeyler yapmak da hayatın bir parçası!