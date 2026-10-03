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Kadın Sütü Zorla Aldı! Sütçü Kardeşler Süt Hayrı Yaparken Yaşadıkları Gergin Anları Paylaştı!

Kadın Sütü Zorla Aldı! Sütçü Kardeşler Süt Hayrı Yaparken Yaşadıkları Gergin Anları Paylaştı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.10.2026 - 23:32

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Türkiye'de ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtmak yeni bir işe başlarken şükür, yeni doğan bir çocuğun uzun ömrü için dua ya da vefat eden bir yakını anmak gibi pek çok sebeple yıllardır sürdürülen köklü bir hayır geleneği. Ancak uzun kuyrukların oluştuğu dağıtımlarda eldeki miktar herkese yetmeyebiliyor ve yardımı dağıtanlar, herkese eşit pay vermek ile ihtiyacı olanın gönlünü almak arasında zor bir denge kurmak zorunda kalıyor. Yağmurlu bir günde sokakta yapılan bir süt hayrı da bu dengenin ne kadar hassas olduğunu gösteren anlara sahne oldu.

Sütçü Kardeşler, 'Süt hayrı yaparken bakın ne oldu' notuyla paylaştığı videoda dağıtım sırasında yaşanan gergin anları paylaştı. Şemsiyelerle sırada bekleyen insanlara süt veren ekibin, sütün bitmek üzere olduğu anlarda daha fazla süt isteyen bir kadın, sütü zorla alıp gitti. 

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"Helal olur abla o sana"

Aynı hesap bundan önce de süt dağıtımı sırasında gündem olmuştu. Herkese 3 kilo süt dağıtan gençlerin karşısına çıkan yaşlı bir adam, yalnız yaşadığı için sadece 1 kilo istediğini söylemiş ve ihtiyacından fazlasını almak istemeyen bu tavrıyla izleyenleri duygulandırmıştı. Bu kez ise sütün tükenmeye yaklaştığı bir anda sıradaki herkesin hakkını gözetmek ile bir çocuk için istenen sütü esirgememek arasındaki ince çizgi kameraya yansıdı. İki video arasındaki fark, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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