Kadın Sütü Zorla Aldı! Sütçü Kardeşler Süt Hayrı Yaparken Yaşadıkları Gergin Anları Paylaştı!

Türkiye'de ücretsiz yiyecek ve içecek dağıtmak yeni bir işe başlarken şükür, yeni doğan bir çocuğun uzun ömrü için dua ya da vefat eden bir yakını anmak gibi pek çok sebeple yıllardır sürdürülen köklü bir hayır geleneği. Ancak uzun kuyrukların oluştuğu dağıtımlarda eldeki miktar herkese yetmeyebiliyor ve yardımı dağıtanlar, herkese eşit pay vermek ile ihtiyacı olanın gönlünü almak arasında zor bir denge kurmak zorunda kalıyor. Yağmurlu bir günde sokakta yapılan bir süt hayrı da bu dengenin ne kadar hassas olduğunu gösteren anlara sahne oldu.

Sütçü Kardeşler, 'Süt hayrı yaparken bakın ne oldu' notuyla paylaştığı videoda dağıtım sırasında yaşanan gergin anları paylaştı. Şemsiyelerle sırada bekleyen insanlara süt veren ekibin, sütün bitmek üzere olduğu anlarda daha fazla süt isteyen bir kadın, sütü zorla alıp gitti.

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