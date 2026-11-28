Canlı Yayında Kadını Isırmaya Çalışınca Tokat Yedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
SU TV ekranlarında yayınlanan “Burhan Taşkın’la Sahne Senin” programında canlı yayın esnasında beklenmedik anlar yaşandı. Stüdyoda türkü eşliğinde başlayan şakalaşmanın kısa sürede gerilime dönüşmesi üzerine sahneye giren Cüneyt Karataş’ın sunucu Burhan Taşkın’a yumruk attığı görüldü.
Buradan izleyebilirsiniz:
Isırmaya çalıştı, tokat yedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın