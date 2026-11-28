Programın akışı, kadın konuğun “Yanağımdan sen ısır, Amasya elması da... Isır sen beni ısır” dizelerinin yer aldığı türküyü seslendirmesiyle birlikte farklı bir boyut kazandı. Türkü söylendiği sırada sunucu Burhan Taşkın’ın da konuğa eşlik ederek dans etmeye başladığı, şarkının sözlerinden hareketle kadın konuğu ısırmaya çalışır gibi hareketler yaptı.

Sahneye gelen Cüneyt Karataş bu hareketlerin üzerine sunucu Burhan Taşkın’a tokat attı. O anlar canlı yayına yansıdı.