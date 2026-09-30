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Afganistan'daki Gönüllü Doktorluk Yapan Dr. Sümeye Özlen Bir Gününü Paylaştı

Afganistan'daki Gönüllü Doktorluk Yapan Dr. Sümeye Özlen Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.09.2026 - 12:25 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 13:11

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Afganistan'da sağlık hizmetlerine erişim, özellikle şehir merkezlerinin dışında hala ciddi bir sorun. Birçok bölgede düzenli bir doktora ulaşmak günler sürebiliyor. Dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde, insan hayatına dokunmak ve umut olmak için yola çıkan sağlık çalışanlarının mücadelesi her zaman büyük bir takdir topluyor.

Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu Afganistan'da gönüllü olarak görev yapan Dr. Sümeyye Özlen, klinikte ve lojmanda geçen bir gününü paylaştı. Bir doktorun gözünden kaydedilen görüntüler, bölgedeki yaşam şartlarını ve insan hikayelerini gözler önüne serdi.

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Peki nasıl gönüllü doktor olunuyor?

Gönüllü doktor olmak için öncelikle tıp eğitimini ve gerekli uzmanlığı eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Bu doğrultuda tıp fakültesinden mezun olup geçerli bir doktor diplomasına ve aktif bir mesleki lisansa sahip olmanız şart. Bununla birlikte birçok insani yardım kuruluşu, sahadaki yoğun ihtiyaca bağlı olarak acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon veya kadın hastalıkları ve doğum gibi spesifik alanlarda uzmanlaşmış hekimleri öncelikli olarak tercih ediyor. Eğitim sürecinin ardından ikinci aşama olarak ilgili sivil toplum kuruluşlarına başvuru yapmanız gerekiyor. Bu süreçte kurumların aradığı gerekli şartları ve dil yeterliliğini sağlamanız büyük bir önem taşıyor. Zira uluslararası görevlerde sahada etkili bir iletişim kurabilmek adına iyi derecede İngilizce bilmek ya da görev yapılması planlanan bölgenin yapısına göre Fransızca, Arapça gibi yerel ve yaygın dillerde yetkin olmak size büyük bir avantaj sağlıyor. 

Ayrıca, bu zorlu görevlerde yer alacak hekimlerin her türlü olumsuz saha koşuluna, farklı iklim şartlarına ve değişken kültürel ortamlara hızlıca uyum sağlayabilecek yüksek bir fiziksel ve ruhsal dayanıklılığa sahip olması gerekiyor. Son aşamada ise başvuru süreciniz başarıyla kabul edildikten sonra, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kapsamlı insani yardım eğitimlerine, afet tıbbı programlarına, kriz yönetimi kurslarına ve oryantasyon süreçlerine eksiksiz bir şekilde katılarak kendinizi sahaya tam anlamıyla hazır hale getiriyorsunuz. Ardından da ilgili bölgelerde görev yapmaya başlayabiliyorsunuz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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