Afganistan'daki Gönüllü Doktorluk Yapan Dr. Sümeye Özlen Bir Gününü Paylaştı

Gönüllü doktor olmak için öncelikle tıp eğitimini ve gerekli uzmanlığı eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Bu doğrultuda tıp fakültesinden mezun olup geçerli bir doktor diplomasına ve aktif bir mesleki lisansa sahip olmanız şart. Bununla birlikte birçok insani yardım kuruluşu, sahadaki yoğun ihtiyaca bağlı olarak acil tıp, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon veya kadın hastalıkları ve doğum gibi spesifik alanlarda uzmanlaşmış hekimleri öncelikli olarak tercih ediyor. Eğitim sürecinin ardından ikinci aşama olarak ilgili sivil toplum kuruluşlarına başvuru yapmanız gerekiyor. Bu süreçte kurumların aradığı gerekli şartları ve dil yeterliliğini sağlamanız büyük bir önem taşıyor. Zira uluslararası görevlerde sahada etkili bir iletişim kurabilmek adına iyi derecede İngilizce bilmek ya da görev yapılması planlanan bölgenin yapısına göre Fransızca, Arapça gibi yerel ve yaygın dillerde yetkin olmak size büyük bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca, bu zorlu görevlerde yer alacak hekimlerin her türlü olumsuz saha koşuluna, farklı iklim şartlarına ve değişken kültürel ortamlara hızlıca uyum sağlayabilecek yüksek bir fiziksel ve ruhsal dayanıklılığa sahip olması gerekiyor. Son aşamada ise başvuru süreciniz başarıyla kabul edildikten sonra, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kapsamlı insani yardım eğitimlerine, afet tıbbı programlarına, kriz yönetimi kurslarına ve oryantasyon süreçlerine eksiksiz bir şekilde katılarak kendinizi sahaya tam anlamıyla hazır hale getiriyorsunuz. Ardından da ilgili bölgelerde görev yapmaya başlayabiliyorsunuz.