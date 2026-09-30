Ablası Manifest Şarkılarıyla Dans Ederken Güler Duman Dinlemek İçin Ağlayan Türkü Dostu Minik

Aynı evde büyüyen kardeşlerin müzik zevkleri ve eğlence anlayışları çoğu zaman birbirinden tamamen farklı olabiliyor. Biri dönemin popüler şarkılarıyla coşup dans etmek isterken, diğeri ruhuna hitap eden bambaşka bir melodinin peşine düşebiliyor. Son dönemde tüm çocukların ve gençlerin ortak eğlencesi Manifest şarkıları ama bazıları her koşulda kendi müzik zevkini bulabiliyor.

Ablası Manifest'in hareketli şarkıları eşliğinde neşeyle dans ederken, türkü dinlemek isteyen minik kızın gözyaşları özellikle Türkü sevenler gülümsetti. Türkü duyar duymaz farklı bir moda geçen miniğin o halleri beğeni topladı.

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