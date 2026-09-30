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Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"

Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 13:14
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Metin Şentürk’ten sevenlerini hem güldüren hem rahatlatan bir hamle geldi! Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan sanatçı, iyileşir iyileşmez Ankara’da Hakan Altun’un sahnesine konuk oldu. Şentürk, hem kendi ölümüne dair çıkan haberlere hem de sağlık durumuna mizahla yanıt verdi.

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Metin Şentürk, üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen müzik dünyasının en azimli isimlerinden biri oldu.

Metin Şentürk, üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen müzik dünyasının en azimli isimlerinden biri oldu.

1966’da İstanbul Fatih’te doğan Metin Şentürk, üç yaşındayken görme yetisini kaybetti. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nı bitiren sanatçı, 1987’de yayımlanan “Elimdeki Fotoğrafın” albümüyle müzik kariyerine adım attı. “Bırakma Beni”, “Yaktın Beni” ve “Sana Aitim” gibi albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şentürk’ün adı yalnızca şarkılarıyla değil, sınırları zorlayan başarılarıyla da gündeme geldi. 2010’da Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda bir Ferrari F430 ile saatte 303,62 kilometreye ulaşarak dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü unvanını aldı.

Dünya Engelliler Vakfı’nın başkanlığını da yürüten sanatçı, engelli haklarına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor. Hakan Altun’la ise daha önce ekranlarda da aynı sahneyi paylaşmıştı.

60 yaşındaki sanatçı, günlerdir süren şiddetli ağrıların ardından safra kesesinin alındığını kendisi duyurmuştu.

60 yaşındaki sanatçı, günlerdir süren şiddetli ağrıların ardından safra kesesinin alındığını kendisi duyurmuştu.

Birkaç gündür süren aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle doktorlara başvuran Şentürk, yapılan değerlendirmenin ardından ameliyat kararı alındığını ve safra kesesinin çıkarıldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Sağlık durumunu görüntülü bir video yerine yazılı bir mesajla paylaşan sanatçı, “Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum” demiş, iyileşir iyileşmez takipçilerinin karşısına bir videoyla çıkacağını da eklemişti.

Sanatçı, hayranlarını endişelendirmek istemediğini, haberi başkalarından değil önce kendisinden duymalarını istediğini de belirtmişti. Paylaşımın ardından hesabı kısa sürede geçmiş olsun mesajlarıyla dolmuştu.

Ameliyatın ardından Ankara’da Hakan Altun’un sahnesine konuk olan Metin Şentürk, herkesi güldürdü.

Ameliyatın ardından Ankara’da Hakan Altun’un sahnesine konuk olan Metin Şentürk, herkesi güldürdü.

Sahneye çıktığında görme engeli üzerine espri yapan Şentürk, “Işıkları kapatsın da şartları eşitlesin” diyerek salonun gülüşünü aldı.

Birkaç gün önce ameliyat olduğunu hatırlatan sanatçı, sosyal medyada kendi ölümüne dair haberler çıkmasına da değindi. Önce “He, öldüm be. Ruhum size şarkı söylüyor” diyerek mizah yapan Şentürk, ardından “Benim ölüm sizin dirinize yeter manyaklar” sözleriyle çıkışını yaptı.

Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve ilk fırsatta sahneye dönmesi, sevenleri açısından da rahatlatıcı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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