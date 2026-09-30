Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"
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Metin Şentürk’ten sevenlerini hem güldüren hem rahatlatan bir hamle geldi! Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan sanatçı, iyileşir iyileşmez Ankara’da Hakan Altun’un sahnesine konuk oldu. Şentürk, hem kendi ölümüne dair çıkan haberlere hem de sağlık durumuna mizahla yanıt verdi.
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Metin Şentürk, üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen müzik dünyasının en azimli isimlerinden biri oldu.
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60 yaşındaki sanatçı, günlerdir süren şiddetli ağrıların ardından safra kesesinin alındığını kendisi duyurmuştu.
Ameliyatın ardından Ankara’da Hakan Altun’un sahnesine konuk olan Metin Şentürk, herkesi güldürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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