Metin Şentürk Ameliyattan Sonra Sahneye Çıktı: "Ölüm Sizin Dirinize Yeter Manyaklar!"

Birkaç gündür süren aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle doktorlara başvuran Şentürk, yapılan değerlendirmenin ardından ameliyat kararı alındığını ve safra kesesinin çıkarıldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Sağlık durumunu görüntülü bir video yerine yazılı bir mesajla paylaşan sanatçı, “Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum” demiş, iyileşir iyileşmez takipçilerinin karşısına bir videoyla çıkacağını da eklemişti.

Sanatçı, hayranlarını endişelendirmek istemediğini, haberi başkalarından değil önce kendisinden duymalarını istediğini de belirtmişti. Paylaşımın ardından hesabı kısa sürede geçmiş olsun mesajlarıyla dolmuştu.