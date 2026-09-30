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İki Günde Bambaşka İki Serenay: Paris’te Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Mest Etti!

İki Günde Bambaşka İki Serenay: Paris’te Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Mest Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 12:00
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Paris’te Serenay Sarıkaya rüzgarı esiyor! Podyumdaki neşeli tavırlarıyla konuşulan oyuncu, ertesi gün bambaşka bir görünümle karşımıza çıktı. İki tarzı yan yana gelince sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi. Sarıkaya’nın güzelliğine ve havasına övgüler yağdı!

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Serenay Sarıkaya, girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Serenay Sarıkaya, girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ekranda canlandırdığı karakterler, kendine has tarzı ve güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri. Medcezir’in Mira’sından Fi’nin Duru’suna, Aile’nin Devin’inden Kimler Geldi Kimler Geçti’nin Leyla’sına kadar farklı rollerle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Sarıkaya’nın popülerliği elbette oyunculuğuyla sınırlı değil. Katıldığı davetlerdeki kombinleri, saçındaki değişiklikler ve sosyal medya paylaşımları da en az projeleri kadar konuşuluyor. Özellikle moda etkinliklerindeki tercihleri, oyuncunun tarzını takip edenlerin yakın markajında.

Serenay, gösterişli elbiseleri de daha sade ve keskin çizgilere sahip kombinleri de kendine has bir tavırla taşıyor. Kıyafetlerine eşlik eden saç ve makyaj seçimleriyle farklı görünümler denemesi, her yeni davette nasıl bir tarzla karşımıza çıkacağını merak ettiriyor. Bazen ışıltılı bir elbiseyle, bazen baştan aşağı siyah bir kombinle dikkat çekiyor.

Son günlerde ise Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı etkinliklerle gündemde. Önce dünyaca ünlü isimlerle aynı podyuma çıkan oyuncu, ardından izleyici olarak katıldığı bir başka defilede boy gösterdi. Bu iki gecede tercih ettiği görünümler arasındaki fark da sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Altın rengi elbisesiyle neşeli ve hareketli bir Serenay izledikten sonra, siyah takımı ve koyu göz makyajıyla oldukça farklı bir Serenay’la karşılaştık. İki görüntü yan yana gelince oyuncunun güzelliğine gelen övgüler de arttı.

Paris’te podyumu sallayan Serenay Sarıkaya, ertesi akşam Hailey Bieber’la pişti oldu!

Paris’te podyumu sallayan Serenay Sarıkaya, ertesi akşam Hailey Bieber’la pişti oldu!

Serenay Sarıkaya, 28 Eylül akşamı Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Défilé L’Oréal Paris defilesinde podyuma çıktı. Eyfel Kulesi’nin önündeki Place Joffre’da gerçekleşen organizasyonda, markanın güzellik elçisi olarak Türkiye’yi temsil etti. Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria ve Kristen Bell gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaştı.

Altın tonlarında, ışıltılı ve püskül detaylı elbisesiyle yürüyen oyuncu, neşeli tavırları ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Elbisesinin hareketli yapısına eşlik eden gülümsemesi ve özgüvenli yürüyüşü, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan oldu.

Sarıkaya, ertesi akşam katıldığı Saint Laurent defilesinde ise bambaşka bir tarzla karşımıza çıktı. Derin yakalı siyah blazer ceketi, bol paça pantolonu ve ince güneş gözlükleriyle bu kez daha keskin bir görünüm tercih etti.

Aynı gece Hailey Bieber’ın da oldukça benzer bir siyah takımla görüntülenmesi, sosyal medyada “pişti” yorumlarını beraberinde getirdi. İki ismin fotoğrafları yan yana paylaşılırken kombini kimin daha iyi taşıdığı da tartışıldı. Siyah takım tercih eden başka davetlilerin de bulunması ise bu görünümün yalnızca ikiliye özgü olmadığını gösterdi.

Ancak Serenay’ın Paris görüntülerinde dikkat çeken yalnızca Hailey Bieber’la benzerliği değildi. Altın elbiseli, neşeli podyum görünümüyle siyah takımlı son hali arasındaki fark da sosyal medyanın gündemine oturdu!

Siyah takımıyla bambaşka bir havaya bürünen Serenay Sarıkaya’nın iki görünümü sosyal medyada övgü topladı.

Siyah takımıyla bambaşka bir havaya bürünen Serenay Sarıkaya’nın iki görünümü sosyal medyada övgü topladı.

Saint Laurent defilesine katılan Sarıkaya, bu kez derin yakalı siyah bir blazer ceket ve bol paça pantolondan oluşan takım tercih etti. Aynı etkinlikte Hailey Bieber’ın da aynı kombini giymesi, iki ismin moda piştisini gündeme taşıdı.

Ancak Serenay’ın son görünümünde konuşulan tek detay bu benzerlik değildi. Siyah takımına eşlik eden yoğun göz makyajı, açık bıraktığı saçları ve büyük küpeleri de oyuncunun tarzına farklı bir hava kattı. Bir önceki gecenin altın ışıltısından sonra baştan aşağı siyah bir görünümle karşımıza çıkması, iki fotoğraf arasındaki farkı daha da belirgin hale getirdi.

Podyumda gülümseyerek yürüyen Serenay ile siyah takımı içinde objektiflere poz veren Serenay’ın kareleri yan yana paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları da oyuncunun iki farklı tarzı taşımasına kayıtsız kalmadı.

Bir kullanıcı, bu değişimi “hem barbie hem harbi olunca kızlar” sözleriyle yorumladı. Bir başka kullanıcı ise “kendisi dünyanın en havalı kadını” diyerek Sarıkaya’ya övgüde bulundu.

Yorumlarda oyuncunun dünya yıldızlarıyla karşılaştırıldığı ifadeler de vardı. Gelin sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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