İki Günde Bambaşka İki Serenay: Paris’te Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Mest Etti!
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Paris’te Serenay Sarıkaya rüzgarı esiyor! Podyumdaki neşeli tavırlarıyla konuşulan oyuncu, ertesi gün bambaşka bir görünümle karşımıza çıktı. İki tarzı yan yana gelince sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi. Sarıkaya’nın güzelliğine ve havasına övgüler yağdı!
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Serenay Sarıkaya, girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Paris’te podyumu sallayan Serenay Sarıkaya, ertesi akşam Hailey Bieber’la pişti oldu!
Siyah takımıyla bambaşka bir havaya bürünen Serenay Sarıkaya’nın iki görünümü sosyal medyada övgü topladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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