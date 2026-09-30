İki Günde Bambaşka İki Serenay: Paris’te Boy Gösteren Serenay Sarıkaya Güzelliğiyle Mest Etti!

Ekranda canlandırdığı karakterler, kendine has tarzı ve güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri. Medcezir’in Mira’sından Fi’nin Duru’suna, Aile’nin Devin’inden Kimler Geldi Kimler Geçti’nin Leyla’sına kadar farklı rollerle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Sarıkaya’nın popülerliği elbette oyunculuğuyla sınırlı değil. Katıldığı davetlerdeki kombinleri, saçındaki değişiklikler ve sosyal medya paylaşımları da en az projeleri kadar konuşuluyor. Özellikle moda etkinliklerindeki tercihleri, oyuncunun tarzını takip edenlerin yakın markajında.

Serenay, gösterişli elbiseleri de daha sade ve keskin çizgilere sahip kombinleri de kendine has bir tavırla taşıyor. Kıyafetlerine eşlik eden saç ve makyaj seçimleriyle farklı görünümler denemesi, her yeni davette nasıl bir tarzla karşımıza çıkacağını merak ettiriyor. Bazen ışıltılı bir elbiseyle, bazen baştan aşağı siyah bir kombinle dikkat çekiyor.

Son günlerde ise Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı etkinliklerle gündemde. Önce dünyaca ünlü isimlerle aynı podyuma çıkan oyuncu, ardından izleyici olarak katıldığı bir başka defilede boy gösterdi. Bu iki gecede tercih ettiği görünümler arasındaki fark da sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Altın rengi elbisesiyle neşeli ve hareketli bir Serenay izledikten sonra, siyah takımı ve koyu göz makyajıyla oldukça farklı bir Serenay’la karşılaştık. İki görüntü yan yana gelince oyuncunun güzelliğine gelen övgüler de arttı.