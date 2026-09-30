Çocukken 'Uslu Çocuk' Olanların Yetişkinlikte Yaşadığı 7 Zorluk

Ödevlerini kimse hatırlatmadan yapan, hiç sorun çıkarmayan, 'Onun için hiç endişelenmedik' diye anlatılan çocuklar vardır. Aile büyüklerinin övgüsünü toplayan, öğretmenlerin gözdesi olan 'uslu çocuklar'...

Peki o uslu çocuklar büyüyünce ne oluyor? ABD'li travma terapisti ve lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı Maggie Nick'e göre çoğunun yetişkinlikte uzun bir iyileşme süreci yaşaması gerekiyor. Kendisini de 'iyileşmekte olan bir uslu çocuk' olarak tanımlayan Nick, bu konuda 'Good Kids' (Uslu Çocuklar) adlı bir kitap da yazdı.

Nick'in sosyal medya paylaşımlarındaki en çarpıcı tespitlerden biri şu: Kişilik özelliği sanılan pek çok şey, aslında çocuklukta geliştirilmiş travma tepkileri olabilir.

İşte çocukken 'uslu çocuk' olanların yetişkinlikte en sık yaşadığı 7 zorluk...