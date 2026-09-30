'Ben Küçükken Tavuk Döner Yoktu' Tartışmasını 1986 Tarihli Haber Alevlendirdi
Sosyal medyada birkaç gündür 'Ben küçükken tavuk döner yoktu' esprileriyle başlayan bir tartışma sürüyor. Pek çok kişiye göre tavuk döner, son 20-25 yılda et fiyatları uçunca et dönerin ucuz alternatifi olarak ortaya çıktı ve ekonomik krizlerle birlikte yaygınlaştı. Zeki Enes Akkan ise tartışmaya 14 Mart 1986 tarihli bir Milliyet kupürüyle yanıt verdi. Habere göre tavuk döner 1985'in sonunda Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde tezgâha çıkmış ve porsiyonu 350 liradan satılıyormuş. Kupürün ardından hem ilk tavuk dönerin tarihi hem de yaygınlaşmasının ekonomiyle ilgisi yeniden masaya yatırıldı. İşin ilginci, gün yüzüne çıkan eski gazete arşivleri iki tarafa birden hak verdiriyor.
Tartışmayı alevlendiren 1986 tarihli Milliyet kupürü
1987 tarihli ikinci kupür ekonomi tezine de kapı aralıyor: pahalı etin yerini ucuz tavuk alıyor
Akkan'ın kendi özeti: İstanbul'a 1996'da geldi, asıl patlama 2001 krizinden sonra
Daha eski bir kayıt: 1985 tarihli Tercüman haberi tavuk döneri "pahalılık" başlığıyla duyurmuş
Hey dergisi ve Van Basten detaylı bir anı: 1988'de Bostancı'da tavuk döner
Asıl mesele ilk ne zaman çıktığı değil, ne zaman yaygınlaştığı
Et fiyatları, deli dana salgını ve fast food: tavuk döner "geleneğin icadı"na örnek gösterildi
İlk gördüğünde "durumu olmayan bunu yiyor" diyen dayının hikâyesi
90'ların İstanbul'unda dilden dile dolaşan "martı döner" şakası
Kupürde gözden kaçmayan detay fiyat oldu: 40 yıl önce de 350 lira
Dönüp dolaşıp yine aynı fiyata gelen döner
1986'nın asgari ücretini de ekleyince tablo iyice tuhaflaştı
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