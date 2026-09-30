'Ben Küçükken Tavuk Döner Yoktu' Tartışmasını 1986 Tarihli Haber Alevlendirdi

Sosyal medyada birkaç gündür 'Ben küçükken tavuk döner yoktu' esprileriyle başlayan bir tartışma sürüyor. Pek çok kişiye göre tavuk döner, son 20-25 yılda et fiyatları uçunca et dönerin ucuz alternatifi olarak ortaya çıktı ve ekonomik krizlerle birlikte yaygınlaştı. Zeki Enes Akkan ise tartışmaya 14 Mart 1986 tarihli bir Milliyet kupürüyle yanıt verdi. Habere göre tavuk döner 1985'in sonunda Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde tezgâha çıkmış ve porsiyonu 350 liradan satılıyormuş. Kupürün ardından hem ilk tavuk dönerin tarihi hem de yaygınlaşmasının ekonomiyle ilgisi yeniden masaya yatırıldı. İşin ilginci, gün yüzüne çıkan eski gazete arşivleri iki tarafa birden hak verdiriyor.