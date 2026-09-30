article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
'Ben Küçükken Tavuk Döner Yoktu' Tartışmasını 1986 Tarihli Haber Alevlendirdi

'Ben Küçükken Tavuk Döner Yoktu' Tartışmasını 1986 Tarihli Haber Alevlendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 14:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada birkaç gündür 'Ben küçükken tavuk döner yoktu' esprileriyle başlayan bir tartışma sürüyor. Pek çok kişiye göre tavuk döner, son 20-25 yılda et fiyatları uçunca et dönerin ucuz alternatifi olarak ortaya çıktı ve ekonomik krizlerle birlikte yaygınlaştı. Zeki Enes Akkan ise tartışmaya 14 Mart 1986 tarihli bir Milliyet kupürüyle yanıt verdi. Habere göre tavuk döner 1985'in sonunda Ankara'nın Sakarya Caddesi'nde tezgâha çıkmış ve porsiyonu 350 liradan satılıyormuş. Kupürün ardından hem ilk tavuk dönerin tarihi hem de yaygınlaşmasının ekonomiyle ilgisi yeniden masaya yatırıldı. İşin ilginci, gün yüzüne çıkan eski gazete arşivleri iki tarafa birden hak verdiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tartışmayı alevlendiren 1986 tarihli Milliyet kupürü

Tartışmayı alevlendiren 1986 tarihli Milliyet kupürü
twitter.com

Kupürde yazana göre tavuk döner, kamu görevindeki üst düzey yöneticiliğini bırakıp ticarete atılan Mersinli İrfan Gülsoy'un buluşu. Gülsoy, 'Şiş ve döner etten yapılır, tavuğun da şişi yapılır, öyleyse neden döneri yapılmaz' diyerek denemelere başlamış ve ilk tavuk döner Aralık ayı başında Ankara'da tezgâha çıkmış. Göğüs etinden hazırlanan dönere Çankaya Belediyesi özel tarife vermiş, porsiyonu ise 350 liradan satılıyormuş.

1987 tarihli ikinci kupür ekonomi tezine de kapı aralıyor: pahalı etin yerini ucuz tavuk alıyor

1987 tarihli ikinci kupür ekonomi tezine de kapı aralıyor: pahalı etin yerini ucuz tavuk alıyor
twitter.com

Akkan'ın kendi özeti: İstanbul'a 1996'da geldi, asıl patlama 2001 krizinden sonra

Akkan'ın kendi özeti: İstanbul'a 1996'da geldi, asıl patlama 2001 krizinden sonra
twitter.com

Daha eski bir kayıt: 1985 tarihli Tercüman haberi tavuk döneri "pahalılık" başlığıyla duyurmuş

Daha eski bir kayıt: 1985 tarihli Tercüman haberi tavuk döneri "pahalılık" başlığıyla duyurmuş
twitter.com

Hey dergisi ve Van Basten detaylı bir anı: 1988'de Bostancı'da tavuk döner

Hey dergisi ve Van Basten detaylı bir anı: 1988'de Bostancı'da tavuk döner
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asıl mesele ilk ne zaman çıktığı değil, ne zaman yaygınlaştığı

Asıl mesele ilk ne zaman çıktığı değil, ne zaman yaygınlaştığı
twitter.com

Et fiyatları, deli dana salgını ve fast food: tavuk döner "geleneğin icadı"na örnek gösterildi

Et fiyatları, deli dana salgını ve fast food: tavuk döner "geleneğin icadı"na örnek gösterildi
twitter.com

İlk gördüğünde "durumu olmayan bunu yiyor" diyen dayının hikâyesi

İlk gördüğünde "durumu olmayan bunu yiyor" diyen dayının hikâyesi
twitter.com

90'ların İstanbul'unda dilden dile dolaşan "martı döner" şakası

90'ların İstanbul'unda dilden dile dolaşan "martı döner" şakası
twitter.com

Kupürde gözden kaçmayan detay fiyat oldu: 40 yıl önce de 350 lira

Kupürde gözden kaçmayan detay fiyat oldu: 40 yıl önce de 350 lira
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dönüp dolaşıp yine aynı fiyata gelen döner

Dönüp dolaşıp yine aynı fiyata gelen döner
twitter.com

1986'nın asgari ücretini de ekleyince tablo iyice tuhaflaştı

1986'nın asgari ücretini de ekleyince tablo iyice tuhaflaştı
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın