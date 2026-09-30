Özgüvenli İnsanların Enerjisini Korumak İçin Kullandığı Tek Cümle

İstemediğiniz bir davete 'tamam' dediniz, aslında vaktiniz olmayan bir işi üstlendiniz, sonra da günün sonunda kendinizi tükenmiş ve içten içe kızgın buldunuz. Tanıdık geldi mi?

Cornell Üniversitesi'nde psikoloji okuyan ve doktorasını Colorado Boulder Üniversitesi'nde yapan psikolog Dr. Mark Travers'a göre enerjimizin çoğu büyük krizlerde değil, içimizden 'hayır' geçerken ağzımızdan 'evet' çıkan o küçük anlarda tükeniyor.

Özgüveni yüksek insanları farklı kılan şey ise uzun uzun öz bakım rutinleri değil; bu anlarda kullandıkları tek bir cümle.