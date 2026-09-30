Özgüvenli İnsanların Enerjisini Korumak İçin Kullandığı Tek Cümle
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İstemediğiniz bir davete 'tamam' dediniz, aslında vaktiniz olmayan bir işi üstlendiniz, sonra da günün sonunda kendinizi tükenmiş ve içten içe kızgın buldunuz. Tanıdık geldi mi?
Cornell Üniversitesi'nde psikoloji okuyan ve doktorasını Colorado Boulder Üniversitesi'nde yapan psikolog Dr. Mark Travers'a göre enerjimizin çoğu büyük krizlerde değil, içimizden 'hayır' geçerken ağzımızdan 'evet' çıkan o küçük anlarda tükeniyor.
Özgüveni yüksek insanları farklı kılan şey ise uzun uzun öz bakım rutinleri değil; bu anlarda kullandıkları tek bir cümle.
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Özgüvenli insanların cümlesi: "Bu bana uymuyor"
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Neden bu kadar etkili?
"Evet" demenin gizli bedeli
Özgüvenli insanlar tercihlerini savunmak zorunda hissetmiyor
Bu cümleyi nasıl kullanmalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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