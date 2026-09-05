50’sinde Olmak, Yalnız Yemek, Hayır Demek: Artık Hepsi “Biraz Şık”
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Bu yaz internette bir cümle kalıbı dolaşmaya başladı. İnsanlar bir fotoğraf paylaşıp üzerine soluk sarı bir yazıyla “kinda chic to…” yazıyor. Türkçesi kabaca “...biraz şık aslında.” Boşluğa ne koyduğunuz ise size kalmış! Bu bir alışkanlık, bir tercih, hatta yıllardır kusur sandığınız bir şey ya da açıklamak zorunda hissettiğiniz bir karar olabilir!
Gelin #KindaChic akımını bir kez de birlikte inceleyelim! Bir de kendi listemizi yazalım.
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2026 Yazında Viral Sosyal Medya Akımlarından Biri Haline Gelen #KindaChic!
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Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Ashley Graham de Yaptı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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