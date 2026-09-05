50’sinde Olmak, Yalnız Yemek, Hayır Demek: Artık Hepsi “Biraz Şık”

Drew Barrymore, “50'lerinde olmak biraz şık” diyerek kendi versiyonunu paylaştı. Reese Witherspoon, başka kadınları desteklemeyi ve onların yanında olmayı “kinda chic” ilan etti. Ashley Graham ise Victoria's Secret podyumundan bir fotoğrafıyla, selülitin kendisini hiçbir zaman durdurmadığını anlatan bir paylaşım yaptı.

Bir anda “chic” kelimesinin anlamı değişti.

Eskiden şıklık denince kusursuz bir kıyafet, pahalı bir çanta, iyi döşenmiş bir ev ya da belli bir hayat standardı geliyordu. Şimdi ise aynı kelime; yaş almak, aynı kıyafeti tekrar giymek, yalnız bir şey yapmak, bedenini olduğu haliyle sevmek gibi çok daha sıradan ve kişisel şeylerin yanında kullanılabiliyor.

Guardian'ın da dikkat çektiği nokta tam olarak bu: “chic” kelimesi o kadar genişledi ki artık neredeyse her şey biraz şık ilan edilebiliyor. Ve belki de akımın en güzel tarafı burada. Çünkü bazen insanın ihtiyacı yeni bir kıyafet değil, kendisine yıllardır “bunu yapma” diyen sesin biraz kısılması.

Peki Neden Herkes Bir Anda “Biraz Şık” Demeye Başladı?

BBC'nin görüştüğü Durham Üniversitesi'nden psikolog Dr Niklas Ihssen'e göre sosyal medyada görünür olmak, beğenilmek ve bir gruba ait hissetmek önemli motivasyonlar arasında. “Kinda chic” formatı ise ilginç bir şey yapıyor: Sıradan olanı özel hissettiriyor.

Her gün yaptığınız bir şeyi düşünün:

Köpeğinize fazla düşkün olmak.

Tek başınıza kitap okumak.

Müze gezmek.

İstediğiniz gibi giyinmek.

Bunların hiçbiri normalde “şık” kelimesini gerektirmiyor. Ama fotoğrafın üzerine “kinda chic to...” yazdığınızda sıradan bir davranış, sahiplenilecek bir kişisel özelliğe dönüşüyor. BBC'nin aktardığı psikolojik açıklamaya göre bu format, insanlara hem normal hem de farklı hissetme fırsatı veriyor.

Zaten akım tam olarak bu yüzden tuttu. Zira hepimiz zaman zaman birilerinin bize “Evet, bu da olabilir” demesine ihtiyaç duyuyoruz.