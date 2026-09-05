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50’sinde Olmak, Yalnız Yemek, Hayır Demek: Artık Hepsi “Biraz Şık”

50’sinde Olmak, Yalnız Yemek, Hayır Demek: Artık Hepsi “Biraz Şık”

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 13:52
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Bu yaz internette bir cümle kalıbı dolaşmaya başladı. İnsanlar bir fotoğraf paylaşıp üzerine soluk sarı bir yazıyla “kinda chic to…” yazıyor. Türkçesi kabaca “...biraz şık aslında.” Boşluğa ne koyduğunuz ise size kalmış! Bu bir alışkanlık, bir tercih, hatta yıllardır kusur sandığınız bir şey ya da açıklamak zorunda hissettiğiniz bir karar olabilir! 

Gelin #KindaChic akımını bir kez de birlikte inceleyelim! Bir de kendi listemizi yazalım. 

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2026 Yazında Viral Sosyal Medya Akımlarından Biri Haline Gelen #KindaChic!

2026 Yazında Viral Sosyal Medya Akımlarından Biri Haline Gelen #KindaChic!

Aslında pek çoğumuzun bildiği gibi akım Instagram ve TikTok'ta aynı görsel dili kullanarak hızla yayıldı. Soluk sarı yazılarla kimi zaman çok sıradan, kimi zaman da kişinin kendisiyle ilgili bir güvensizliğini “aslında biraz şık” ilan eden paylaşımlar peş peşe geldi. BBC Bitesize da akımın neden bu kadar ilgi gördüğünü psikoloji açısından ele aldı.

Çünkü mesele gerçekten de sadece “şık” olmak değil.

Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Ashley Graham de Yaptı!

Drew Barrymore, Reese Witherspoon, Ashley Graham de Yaptı!

Drew Barrymore, “50'lerinde olmak biraz şık” diyerek kendi versiyonunu paylaştı. Reese Witherspoon, başka kadınları desteklemeyi ve onların yanında olmayı “kinda chic” ilan etti. Ashley Graham ise Victoria's Secret podyumundan bir fotoğrafıyla, selülitin kendisini hiçbir zaman durdurmadığını anlatan bir paylaşım yaptı.

Bir anda “chic” kelimesinin anlamı değişti.

Eskiden şıklık denince kusursuz bir kıyafet, pahalı bir çanta, iyi döşenmiş bir ev ya da belli bir hayat standardı geliyordu. Şimdi ise aynı kelime; yaş almak, aynı kıyafeti tekrar giymek, yalnız bir şey yapmak, bedenini olduğu haliyle sevmek gibi çok daha sıradan ve kişisel şeylerin yanında kullanılabiliyor.

Guardian'ın da dikkat çektiği nokta tam olarak bu: “chic” kelimesi o kadar genişledi ki artık neredeyse her şey biraz şık ilan edilebiliyor. Ve belki de akımın en güzel tarafı burada. Çünkü bazen insanın ihtiyacı yeni bir kıyafet değil, kendisine yıllardır “bunu yapma” diyen sesin biraz kısılması.

Peki Neden Herkes Bir Anda “Biraz Şık” Demeye Başladı?

BBC'nin görüştüğü Durham Üniversitesi'nden psikolog Dr Niklas Ihssen'e göre sosyal medyada görünür olmak, beğenilmek ve bir gruba ait hissetmek önemli motivasyonlar arasında. “Kinda chic” formatı ise ilginç bir şey yapıyor: Sıradan olanı özel hissettiriyor.

Her gün yaptığınız bir şeyi düşünün:

  • Köpeğinize fazla düşkün olmak.

  • Tek başınıza kitap okumak.

  • Müze gezmek.

  • İstediğiniz gibi giyinmek.

Bunların hiçbiri normalde “şık” kelimesini gerektirmiyor. Ama fotoğrafın üzerine “kinda chic to...” yazdığınızda sıradan bir davranış, sahiplenilecek bir kişisel özelliğe dönüşüyor. BBC'nin aktardığı psikolojik açıklamaya göre bu format, insanlara hem normal hem de farklı hissetme fırsatı veriyor.

Zaten akım tam olarak bu yüzden tuttu. Zira hepimiz zaman zaman birilerinin bize “Evet, bu da olabilir” demesine ihtiyaç duyuyoruz.

Ama Bir Sorun Var: Her Şey Gerçekten “Kinda Chic” mi?

Ama Bir Sorun Var: Her Şey Gerçekten “Kinda Chic” mi?

Elbette hayır.

Akım büyüdükçe eleştiriler de geldi. Guardian, aynı soluk sarı yazıların ve benzer şablonların sosyal medya akışlarını birbirine benzettiğine dikkat çekiyor. Bazı sosyal medya uzmanları bunun yaratıcılığı azaltıp insanları iyi çalışan bir formülü tekrar tekrar kullanmaya ittiğini düşünüyor. BBC de akımın herkes tarafından sevilmediğini ve bazı kullanıcıların aynı şablonun sürekli tekrarlanmasından sıkıldığını aktarıyor.

Yani “kinda chic” de sonunda diğer internet akımları gibi kendi karşıtlığını yaratmış durumda. Ama trendin kendisinden daha ilginç bir şey var.

Aynı davranışın farklı kadınlar için neden farklı anlamlara geldiği.

Los Angeles'ta aynı elbiseyi iki kez giymek küçük bir sosyal medya şakası olabilir. Burada bir düğüne aynı elbiseyle ikinci kez gitmek, salondaki birkaç kişinin mutlaka fark edeceği ama kimsenin yüksek sesle söylemeyeceği bir olay olabilir.

Bir yerde yalnız yemek yemek “kendine zaman ayırmak”tır. Başka bir yerde masada tek başına oturan kadına neden yalnız olduğu sorulur. İşte tam burada listeyi biraz değiştirmek gerekiyor.

Var mısınız? Bu Listeyi Birlikte Yazalım…

Var mısınız? Bu Listeyi Birlikte Yazalım…

Biraz şık aslında:

  • Bir lokantada tek başına oturup telefona bakmadan yemek yemek.

  • “Ne zaman evleneceksin?” sorusuna gülümseyip geçmek yerine “Ben böyle iyiyim” diyebilmek.

  • Bayramda kimin evine gideceğine kendin karar vermek.

  • Otuz yaşında bebek istememek. Otuz yaşında bebek istemek. Ve ikisinin de kimseye açıklanmaya ihtiyacı olmadığını bilmek.

  • Gece yarısı direksiyona geçmek.

  • Kuaförden çıkıp “abartmışsın” yorumunu duyduğunda saçını sevmeye devam etmek.

  • Ailenin tanıdığı bir avukat yerine kendi bulduğun avukatı seçmek.

  • Sinemaya tek kişilik bilet almak.

  • Kırk beşinde üniversite kaydı yaptırmak.

  • Bir restoranda yalnızca kendin istediğin için en sevdiğin yemeği söylemek.

  • Sokakta yürürken telefonda sahte bir konuşma yapmak zorunda kalmamak.

  • Emeklilik hesabına ilk parayı kendin yatırmak.

  • Bir arkadaşının maaşını sorup senden daha az kazandığını fark ettiğinde konuyu değiştirmemek.

  • Kendi kazandığın paranın nereye gittiğine kendin karar vermek.

  • Bir davete gitmek istemediğinde “ayıp olur” diye kendini zorlamamak.

  • Yorgun görünmek.

  • Makyajsız dışarı çıkmak.

  • Kırışıklıklarını saklamak istememek.

  • Birinin hayatını kendi hayatınla kıyaslamayı bırakmak.

  • Çocuğunun olmamasını açıklamak zorunda hissetmemek.

  • Çocuğun olduğu için de yalnızca “anne” olarak görülmeyi kabul etmemek.

  • Birinin seni beğenmesi için değil, sen sevdiğin için güzel giyinmek.

  • Elli yaşında olmak. Hatta elli bir, elli iki, elli üç...

Belki de Asıl “Kinda Chic” Olan Şeyler Bunlar!

Çünkü mesele yaş almak değil. 

Mesele, yaş aldıkça başkalarının senin hakkında ne düşüneceğini biraz daha az önemsemek. 

  • Hayatının ortasında fikrini değiştirmek.

  • Geç kalmış hissettiğin bir şeye yeniden başlamak.

  • Yalnız kalmayı yalnızlık sanmamak.

  • Bir ilişkiyi bitirmek.

  • Bir ilişkide kalmak.

  • Beş yıl düşünüp sonra karar vermek.

  • Kendi paranı kazanmak.

  • Kendi kararını vermek.

Ve bütün bunları yaparken kimseye uzun uzun “Ama neden?” açıklaması yapmak zorunda kalmamak. Zira “kinda chic” akımının bize söylediği en basit şey şu: Kendin olmaktan utanmamak bir hayli şık aslında! 

Peki, sizin #KindaChic’iniz ne?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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