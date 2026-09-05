Bob Ross’tan İlham Aldı: Bir Resim Satın Almak İstedi, 81 Yaşında Ressam Oldu

Zonguldak’ta yaşayan Şahinde Ermiş’in sanat yolculuğu, yıllar önce pazarda gördüğü bir tablo ile başladı. Beğendiği resmi satın almak istedi ancak daha sonra tabloyu bulamayınca, “Ben de yaparım” diyerek kendi resmini yapmaya karar verdi.

Kırtasiyeden malzemelerini aldı ve tuvalin karşısına geçti. Daha önce herhangi bir resim eğitimi almamıştı. Ancak vazgeçmek yerine denemeye devam etti.

Öğrenmek İçin Bob Ross’u İzledi!

Ermiş, Bob Ross’un programlarını izleyerek resim yapmayı öğrenmeye başladı. Fırçayı nasıl kullanacağını, renkleri nasıl bir araya getireceğini deneyerek geliştirdi.

İlk döneminde 44 tablo yapan Ermiş, 2006 yılında ilk sergisini açtı. Yıllar geçse de resim tutkusu azalmadı. Bugün evinde yaklaşık 80 tablo bulunan Ermiş, özellikle doğa manzaralarını ve eski köy evlerini tuvale taşıyor. Geçmişte köyünde bulunan ancak artık yerinde olmayan bazı evleri resmederek onları adeta yeniden yaşatıyor.