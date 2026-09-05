Bob Ross’tan İlham Aldı: Bir Resim Satın Almak İstedi, 81 Yaşında Ressam Oldu
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81 yaşındaki Şahinde Ermiş, Bob Ross’u izleyerek kendi kendine resim öğrendi. Dünyaca ünlü ressamdan ilham alan Ermiş, yıllar içinde onlarca tablo yaptı. Şimdi ikinci sergisi için gün sayıyor.
İşte detaylar.
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Bir Resim Satın Almak İstedi: Ressam Oldu
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“Resim Yaparken Dünyayı Unutuyorum”
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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