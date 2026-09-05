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Bob Ross’tan İlham Aldı: Bir Resim Satın Almak İstedi, 81 Yaşında Ressam Oldu

Bob Ross’tan İlham Aldı: Bir Resim Satın Almak İstedi, 81 Yaşında Ressam Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 09:42
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81 yaşındaki Şahinde Ermiş, Bob Ross’u izleyerek kendi kendine resim öğrendi. Dünyaca ünlü ressamdan ilham alan Ermiş, yıllar içinde onlarca tablo yaptı. Şimdi ikinci sergisi için gün sayıyor. 

İşte detaylar. 

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Bir Resim Satın Almak İstedi: Ressam Oldu

Bir Resim Satın Almak İstedi: Ressam Oldu

Zonguldak’ta yaşayan Şahinde Ermiş’in sanat yolculuğu, yıllar önce pazarda gördüğü bir tablo ile başladı. Beğendiği resmi satın almak istedi ancak daha sonra tabloyu bulamayınca, “Ben de yaparım” diyerek kendi resmini yapmaya karar verdi.

Kırtasiyeden malzemelerini aldı ve tuvalin karşısına geçti. Daha önce herhangi bir resim eğitimi almamıştı. Ancak vazgeçmek yerine denemeye devam etti.

Öğrenmek İçin Bob Ross’u İzledi! 

Ermiş, Bob Ross’un programlarını izleyerek resim yapmayı öğrenmeye başladı. Fırçayı nasıl kullanacağını, renkleri nasıl bir araya getireceğini deneyerek geliştirdi.

İlk döneminde 44 tablo yapan Ermiş, 2006 yılında ilk sergisini açtı. Yıllar geçse de resim tutkusu azalmadı. Bugün evinde yaklaşık 80 tablo bulunan Ermiş, özellikle doğa manzaralarını ve eski köy evlerini tuvale taşıyor. Geçmişte köyünde bulunan ancak artık yerinde olmayan bazı evleri resmederek onları adeta yeniden yaşatıyor.

“Resim Yaparken Dünyayı Unutuyorum”

“Resim Yaparken Dünyayı Unutuyorum”

Resim, Şahinde Ermiş için yalnızca bir hobi de değil üstelik! Günlük işlerinin arasında mutlaka tuvaline zaman ayırıyor. Köydeyken çoğu zaman balkonunda resim yapıyor. Onu yıllardır resmin başında tutan duyguyu ise şu sözlerle anlatıyor:

“Resim yaparken dünyayı unutuyorum.”

Belki de bu yüzden yıllar geçse de fırçasını elinden bırakmıyor. Her tabloyla biraz daha öğreniyor, biraz daha üretiyor.

81 Yaşında İkinci Sergisi İçin Gün Sayıyor

Azmin zaferi Şahinde Ermiş'in ikinci sergisinde görenleri kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. 81 yaşındaki ressamın eserleri, 15-17 Eylül tarihleri arasında Zonguldak Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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