Islıkla Konuşuyorlar: UNESCO’nun Koruduğu Islık Dili Giresun’da Yankılandı

Kuşköy’de kullanılan ıslık dili, yalnızca uzaktan ıslık çalmak anlamına gelmiyor. Parmak, dil, diş, dudak ve yanakların kullanılmasıyla çıkarılan sesler, konuşma dilindeki kelimelerin karşılığına dönüşüyor.

Bu geleneğin ortaya çıkmasında ise bölgenin coğrafyası büyük rol oynadı. Doğu Karadeniz’in engebeli yapısı, derin vadileri ve dağlık arazisi nedeniyle köylerde yaşayan insanların birbirlerine uzaktan ulaşabilmesi önemli bir ihtiyaçtı. Islık dili de bu ihtiyaca verilen sıra dışı cevaplardan biri oldu.

Telefon Yokken Haber Böyle Ulaşıyordu

Vadilerin ve dağların ayırdığı yerleşimlerde ıslık dili, günlük iletişimin yanı sıra; “gel”, “git”, “tamam” gibi kısa mesajların yanı sıra uyarı ve yardım çağrılarında da kullanılıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde, orman yangını uyarısı veya yardım çağrısı gibi durumlarda da ıslık dilinden yararlanıldığı belirtiliyor.