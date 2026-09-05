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Islıkla Konuşuyorlar: UNESCO’nun Koruduğu Islık Dili Giresun’da Yankılandı

Islıkla Konuşuyorlar: UNESCO’nun Koruduğu Islık Dili Giresun’da Yankılandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 09:08
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Karadeniz’in sıra dışı iletişim geleneği yeniden sahnede! Kuşköy halkı, 27. Islık Dili Festivali öncesi Giresun sokaklarını ıslıklarla doldurdu. UNESCO mirası dil, melodik seslerle kelimelere dönüşerek bir kez daha dikkat çekti.

İşte detaylar. 

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Bu Islıkların Kelimeleri Var: Islık Dili

Bu Islıkların Kelimeleri Var: Islık Dili

Kuşköy’de kullanılan ıslık dili, yalnızca uzaktan ıslık çalmak anlamına gelmiyor. Parmak, dil, diş, dudak ve yanakların kullanılmasıyla çıkarılan sesler, konuşma dilindeki kelimelerin karşılığına dönüşüyor.

Bu geleneğin ortaya çıkmasında ise bölgenin coğrafyası büyük rol oynadı. Doğu Karadeniz’in engebeli yapısı, derin vadileri ve dağlık arazisi nedeniyle köylerde yaşayan insanların birbirlerine uzaktan ulaşabilmesi önemli bir ihtiyaçtı. Islık dili de bu ihtiyaca verilen sıra dışı cevaplardan biri oldu.

Telefon Yokken Haber Böyle Ulaşıyordu

Vadilerin ve dağların ayırdığı yerleşimlerde ıslık dili, günlük iletişimin yanı sıra; “gel”, “git”, “tamam” gibi kısa mesajların yanı sıra uyarı ve yardım çağrılarında da kullanılıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın envanterinde, orman yangını uyarısı veya yardım çağrısı gibi durumlarda da ıslık dilinden yararlanıldığı belirtiliyor.

UNESCO Bu Dili Acil Koruma Listesine Aldı

UNESCO Bu Dili Acil Koruma Listesine Aldı

Kuşköy’ün ıslık dili, 2017 yılında UNESCO’nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı.

UNESCO, geleneğin teknolojik gelişmeler ve sosyoekonomik değişimler nedeniyle giderek daha az kullanılmaya başlandığına dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına göre ise Doğu Karadeniz’de yaklaşık 10 bin kişinin ıslık dilini konuşabildiği veya anlayabildiği tahmin ediliyor.

Dilin başta Giresun ve özellikle Çanakçı olmak üzere Ordu ve Gümüşhane’nin kırsal kesimlerindeki topluluklar tarafından yaşatıldığı aktarılıyor.

Festival İçin Geri Sayım Başladı

Festival İçin Geri Sayım Başladı

Islık dilini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen festival bu yıl 27. kez gerçekleştirilecek.

Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali, 6 Eylül Pazar günü Çanakçı’nın Kuşköy köyünde düzenlenecek. Festival öncesinde Giresun kent merkezinde gerçekleştirilen yürüyüşte ise Kuşköylüler kemençe, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak ıslık diliyle iletişim kurdu.

Atatürk Meydanı’ndaki etkinlikte vatandaşlara karalahana çorbası da ikram edildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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