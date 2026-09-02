Mide Yanmasına Karşı Şaşırtan Çözüm: Patates Suyu

Mide yanmasından kurtulmak için süt veya karbonat içtiğinizde, anlık bir rahatlama hissedebilirsiniz. Ancak özellikle karbonat gibi alkali ürünlerin sık kullanımı mide asidini geçici olarak nötralize ederken, sonrasında asit üretiminin yeniden artmasına neden olabilir.

Patates suyunun mide üzerindeki etkisi ise yalnızca asidi nötralize etmesiyle açıklanmıyor. Araştırmalar, patatesin içerdiği bazı doğal bileşiklerin mide-bağırsak sistemi üzerinde yatıştırıcı ve koruyucu etkiler gösterebileceğine işaret ediyor.

Küçük çaplı bir insan çalışmasında, hazımsızlık şikayeti bulunan kişilerin bir hafta boyunca taze patates suyu tüketmesinin ardından mide-bağırsak şikayetlerinde iyileşme görüldü. Çalışmaya katılanların yaklaşık üçte ikisinin bir ölçüde fayda gördüğü bildirildi.