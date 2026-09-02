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Yaşam
Mide Yanmasına Karşı Şaşırtan Çözüm: Patates Suyu

Mide Yanmasına Karşı Şaşırtan Çözüm: Patates Suyu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 10:26
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Mide yanması ve reflüye çözüm arıyor; süt ve karbonat gibi yöntemleri mi deniyorsunuz? Ne süt, ne karbonat, çözümü bilim insanları açıkladı. Mutfakta her gün kullandığımız patatesten elde edilen su ve özüt mide sorunlarına çözüm olabilir. 

İşte detaylar. 

Kaynak1, Kaynak2

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Mide Yanmasını Nasıl Rahatlatıyor? Araştırmalar Ne Diyor?

Mide Yanmasını Nasıl Rahatlatıyor? Araştırmalar Ne Diyor?

Mide yanmasından kurtulmak için süt veya karbonat içtiğinizde, anlık bir rahatlama hissedebilirsiniz. Ancak özellikle karbonat gibi alkali ürünlerin sık kullanımı mide asidini geçici olarak nötralize ederken, sonrasında asit üretiminin yeniden artmasına neden olabilir.

Patates suyunun mide üzerindeki etkisi ise yalnızca asidi nötralize etmesiyle açıklanmıyor. Araştırmalar, patatesin içerdiği bazı doğal bileşiklerin mide-bağırsak sistemi üzerinde yatıştırıcı ve koruyucu etkiler gösterebileceğine işaret ediyor.

Küçük çaplı bir insan çalışmasında, hazımsızlık şikayeti bulunan kişilerin bir hafta boyunca taze patates suyu tüketmesinin ardından mide-bağırsak şikayetlerinde iyileşme görüldü. Çalışmaya katılanların yaklaşık üçte ikisinin bir ölçüde fayda gördüğü bildirildi.

Manchester Üniversitesi Araştırması Dikkat Çekti!

Manchester Üniversitesi Araştırması Dikkat Çekti!

Patatesin mide üzerindeki etkilerine ilişkin en dikkat çekici araştırmalardan biri Manchester Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Bilim insanları, özellikle Maris Piper patatesinden elde edilen özütün Helicobacter pylori (H. pylori) üzerindeki etkisini inceledi. Laboratuvar deneylerinde patates özütünün hem standart H. pylori suşu hem de bazı antibiyotiklere dirençli klinik suşlar üzerinde bakterisidal etki gösterdiği belirlendi.

Araştırmacılar ayrıca patates özütünün H. pylori bakterisinin yapısında değişikliklere yol açtığını ve hücre zarını etkilediğini gözlemledi. H. pylori'nin gastrit ve mide ülseriyle ilişkili önemli bakterilerden biri olması, bu sonucu daha da dikkat çekici hale getirdi.

Peki Ne Yapmalıyız? Evde Patates Suyu Nasıl Hazırlanır?

Peki Ne Yapmalıyız? Evde Patates Suyu Nasıl Hazırlanır?

Patates suyuyla ilgili insan çalışmasında taze patates suyu kullanıldı. Ancak çalışmada mide yanması başladığında içilecek özel bir miktar veya aç karnına tüketim yöntemi test edilmedi. Evde hazırlamak istiyorsanız: 

  • Doğru Patatesi Seçin: 1 adet orta boy, taze ve sert patatesi alın.

  • Hazırlayın: Patatesi iyice yıkayın ve kabuklarını ince bir şekilde soyun (veya çok iyi fırçalayarak kabuklu da bırakabilirsiniz).

  • Suyunu Çıkarın: Katı meyve sıkacağınız varsa doğrudan suyunu sıkın. Yoksa, patatesi cam bir rendede rendeleyin ve temiz bir tülbent ya da süzgeç yardımıyla sıkarak suyunu çıkarın.

  • Hemen Tüketin: Bekledikçe oksitlenip kararacağı için, elde ettiğiniz yarım çay bardağı kadar patates suyunu bekletmeden için. (Tadını yavan bulursanız içine birkaç damla taze havuç veya elma suyu damlatabilirsiniz).

Önemli Uyarı: Her Patatesin Suyu İçilmez!

Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir ayrıntı var. Evde kullanacağınız patatesin kesinlikle taze olması gerekir.Yeşillenmiş, filizlenmiş, yumuşamış veya acılaşmış patatesleri asla kullanmayın! Bu patateslerde doğal olarak bulunan 'glikoalkaloid' ve 'solanin' adlı maddelerin miktarı artar ve bu durum fayda yerine zehirlenmelere (mide krampları, ishal, baş ağrısı) yol açabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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