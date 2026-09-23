Öğretmenin 'Tersini Yazın' İsteğini Tam Olarak Söylendiği Gibi Anlayan Miniğin Harika Ödevi

Küçük çocuklar, büyüklerin verdiği talimatları genellikle harfiyen, kelimesi kelimesine uygular. Bu bazen büyükler için hiç akla gelmeyecek ama çocuk mantığı açısından tamamen tutarlı sonuçlar doğurur. Özellikle okula yeni başlayan öğrenciler için dil bilgisi kuralları henüz netleşmediğinden, bir öğretmenin kullandığı tek bir kelime bile beklenmedik bir yanlış anlaşılmaya yol açabiliyor.

'guldenizcn' isimli sosyal medya kullanıcısı tam olarak böyle bir anı paylaştı. Öğretmeninin ödevde 'tersini yazın' dediği küçük kız, kelimelerin zıt anlamlarını yazması gerekirken harfleri tek tek tersten yazınca ortaya gülümseten bir sonuç çıktı. O anlar, özellikle okulların başlamasıyla ödev çilesi de başlayan velilerin yaşadıklarını net bir şekilde özetledi.

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