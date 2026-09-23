article/comments
article/share
Haberler
Video
Öğretmenin 'Tersini Yazın' İsteğini Tam Olarak Söylendiği Gibi Anlayan Miniğin Harika Ödevi

Öğretmenin 'Tersini Yazın' İsteğini Tam Olarak Söylendiği Gibi Anlayan Miniğin Harika Ödevi

Vera
Vera - Onedio Üyesi
23.09.2026 - 15:24

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küçük çocuklar, büyüklerin verdiği talimatları genellikle harfiyen, kelimesi kelimesine uygular. Bu bazen büyükler için hiç akla gelmeyecek ama çocuk mantığı açısından tamamen tutarlı sonuçlar doğurur. Özellikle okula yeni başlayan öğrenciler için dil bilgisi kuralları henüz netleşmediğinden, bir öğretmenin kullandığı tek bir kelime bile beklenmedik bir yanlış anlaşılmaya yol açabiliyor. 

'guldenizcn' isimli sosyal medya kullanıcısı tam olarak böyle bir anı paylaştı. Öğretmeninin ödevde 'tersini yazın' dediği küçük kız, kelimelerin zıt anlamlarını yazması gerekirken harfleri tek tek tersten yazınca ortaya gülümseten bir sonuç çıktı. O anlar, özellikle okulların başlamasıyla ödev çilesi de başlayan velilerin yaşadıklarını net bir şekilde özetledi. 

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Vera
Vera
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın