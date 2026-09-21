İlker Ayrık Avustralya’da Atatürk’ün Anzak Annelerine Mektubunu Okudu

Ayrık'ın videoda okuduğu mektup şöyle: 'Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' Bu satırlar, Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen ve 1934'te kaleme alındığı belirtilen açık mektuptan alınıyor.