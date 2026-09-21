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İlker Ayrık Avustralya’da Atatürk’ün Anzak Annelerine Mektubunu Okudu

İlker Ayrık Avustralya’da Atatürk’ün Anzak Annelerine Mektubunu Okudu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 11:53
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Oyuncu İlker Ayrık, 20 saatlik uçuş yolculuğunun ardından Avustralya'ya gitti. Sydney'deki Hyde Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Ayrık, orada bir video çekti. Videoda, Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektubu okudu. Ayrık, 'gencecik çocuklar bu işlerin faturasını ödüyor' sözleriyle savaşta hayatını kaybeden gençlere değindi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

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İlker Ayrık, 20 saatlik yolculuğun ardından Atatürk'ün kendilerini karşıladığını söyledi.

İlker Ayrık, 20 saatlik yolculuğun ardından Atatürk'ün kendilerini karşıladığını söyledi.

'Şu anda Okyanusya kıtasındayız, Avustralya'dayız. Buraya 20 saatlik uçuşla geldik ama binlerce kilometrenin ötesinde yine bizi burada Atamız karşılıyor' diyen Ayrık, duygularını paylaştı. Daha önce Anzak askerlerinden söz eden Ayrık, 'Gencecik çocuklar bu işlerin faturasını ödüyor' demişti. Ayrık, bu sözlerinin arkasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı mektubun durduğunu belirtti.

Ayrık'ın okuduğu mektupta, Atatürk'ün Anzak annelerine seslendiği o satırlar yer aldı.

Ayrık'ın videoda okuduğu mektup şöyle: 'Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' Bu satırlar, Mustafa Kemal Atatürk'e atfedilen ve 1934'te kaleme alındığı belirtilen açık mektuptan alınıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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