İlker Ayrık Avustralya’da Atatürk’ün Anzak Annelerine Mektubunu Okudu
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Oyuncu İlker Ayrık, 20 saatlik uçuş yolculuğunun ardından Avustralya'ya gitti. Sydney'deki Hyde Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Ayrık, orada bir video çekti. Videoda, Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine yazdığı mektubu okudu. Ayrık, 'gencecik çocuklar bu işlerin faturasını ödüyor' sözleriyle savaşta hayatını kaybeden gençlere değindi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.
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İlker Ayrık, 20 saatlik yolculuğun ardından Atatürk'ün kendilerini karşıladığını söyledi.
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Ayrık'ın okuduğu mektupta, Atatürk'ün Anzak annelerine seslendiği o satırlar yer aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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