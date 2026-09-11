İlker Ayrık Kameralardan Uzaklaştı, Beykoz'un Köyünde 17 Dönümlük Çiftlik Kurdu: Gizli Yaşamı Ortaya Çıktı!
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Ekranların tanıdık ismi İlker Ayrık, İstanbul'un tam göbeğinde herkesten sakladığı bir hayat sürüyor. Beykoz'un İshaklı Köyü'nde kurduğu 17 dönümlük arazide toprakla uğraşan Ayrık, kentin gürültüsünden kilometrelerce uzakta bambaşka bir düzen kurmuş durumda. Yıllardır sürdürdüğü bu çiftlik hayatının detayları ortaya çıktı.
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İlker Ayrık, 1979 doğumlu sanatçı, Çarkıfelek ve Kazanan Restoran gibi programlarla ekranların tanıdık yüzü oldu.
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Şehirden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Beykoz'un İshaklı Köyü'nde kurduğu 17 dönümlük arazide beş yıldır organik tarım yapıyor.
Çiftlikte 11 köpek, 2 eşek, tavuklar ve tavşanlarla birlikte sakin bir yaşam sürdürüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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