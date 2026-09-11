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İlker Ayrık Kameralardan Uzaklaştı, Beykoz'un Köyünde 17 Dönümlük Çiftlik Kurdu: Gizli Yaşamı Ortaya Çıktı!

İlker Ayrık Kameralardan Uzaklaştı, Beykoz'un Köyünde 17 Dönümlük Çiftlik Kurdu: Gizli Yaşamı Ortaya Çıktı!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 07:56
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Ekranların tanıdık ismi İlker Ayrık, İstanbul'un tam göbeğinde herkesten sakladığı bir hayat sürüyor. Beykoz'un İshaklı Köyü'nde kurduğu 17 dönümlük arazide toprakla uğraşan Ayrık, kentin gürültüsünden kilometrelerce uzakta bambaşka bir düzen kurmuş durumda. Yıllardır sürdürdüğü bu çiftlik hayatının detayları ortaya çıktı.

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İlker Ayrık, 1979 doğumlu sanatçı, Çarkıfelek ve Kazanan Restoran gibi programlarla ekranların tanıdık yüzü oldu.

İlker Ayrık, 1979 doğumlu sanatçı, Çarkıfelek ve Kazanan Restoran gibi programlarla ekranların tanıdık yüzü oldu.

Balıkesir doğumlu İlker Ayrık, tiyatro kökenli bir oyuncu ve sunucu olarak tanınıyor. Çarkıfelek, Var Mısınız Yok Musunuz ve Yaparsın Aşkım gibi yarışma programlarında 500'den fazla bölüm sundu, şu anda FOX TV'de Kazanan Restoran'ı sunuyor. Çakallarla Dans, Seksenler ve Aslı ile Kerem gibi dizilerde de rol aldı, ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk dersleri veriyor.

Şehirden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Beykoz'un İshaklı Köyü'nde kurduğu 17 dönümlük arazide beş yıldır organik tarım yapıyor.

Şehirden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Beykoz'un İshaklı Köyü'nde kurduğu 17 dönümlük arazide beş yıldır organik tarım yapıyor.

İlker Ayrık, kariyerinin yoğun temposuna rağmen son yıllarını doğayla iç içe geçirmeyi tercih ediyor. Beykoz'a bağlı İshaklı Köyü'ndeki 17 dönümlük arazisinde mevsimlik sebze ve aromatik bitkiler yetiştiriyor. Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü bu çiftçilik serüveninde toprakla uğraşmanın kendisini dinlendirdiğini söylüyor.

Çiftlikte 11 köpek, 2 eşek, tavuklar ve tavşanlarla birlikte sakin bir yaşam sürdürüyor.

Çiftlikte 11 köpek, 2 eşek, tavuklar ve tavşanlarla birlikte sakin bir yaşam sürdürüyor.

İlker Ayrık'ın kendi ağzından anlattığı şu sözler, çiftlik hayatına bakışını özetliyor: 'Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var.' Arazisinde 11 köpek, 2 eşek, kümes hayvanları ve tavşanlarla birlikte yaşayan Ayrık, hayvanlara özenle baktığını da sözlerine ekliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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