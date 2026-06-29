8 Yaşında 80 Tavuklu Çiftlik Kurdu: Okul Müdürüne Bile Yumurta Satıyor!
Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinin kırsal bölgesinde yaşayan sekiz yaşındaki Gustavo José Mandro, iki yaşındayken ailesinin kendisine hediye ettiği tek bir tavukla başladığı üretimi, bugün 23 farklı ırktan oluşan 80 kanatlılık büyük bir işletmeye dönüştürmeyi başardı. Elde ettiği yumurtaları çevre esnafa, komşularına ve eğitim gördüğü okulun idari kadrosuna pazarlayan küçük üretici, yaşıtlarının aksine erken yaşta ticari bir portföy oluşturarak bölgede örnek bir model sergiliyor. Agência Sebrae de Notícias SP tarafından kamuoyuna duyurulan bu başarı hikayesi, tarımsal üretimin ve erken yaşta edinilen girişimcilik bilincinin yerel ekonomiye katkısını gözler önüne seriyor.
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Aile büyüklerinin rehberliğinde başlayan yumurta üretimi, elde edilen gelirlerin sürekli işe yatırılmasıyla kurumsal bir yapıya kavuştu.
Küçük çocuğun aldığı girişimcilik eğitimi, yürütülen faaliyetlerin bilimsel ve planlı bir projeye dönüşmesini sağladı.
Prestijli tarım eğitimi kurumlarından Esalq’ı hedefleyen Mandro, küresel ölçekte bir kariyer planı yürütüyor.
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