8 Yaşında 80 Tavuklu Çiftlik Kurdu: Okul Müdürüne Bile Yumurta Satıyor!

İlk sermayesini büyük anne ve büyük babasının desteğiyle kendi tavuğunun yumurtalarını satarak elde eden Mandro, bu kazancı kişisel harcamalar yerine tamamen işini büyütmek amacıyla kullandı. Kümes altyapısını modernize eden, kaliteli yem rasyonları hazırlayan ve internet kaynaklarından yararlanarak farklı tavuk ırklarını araştıran küçük girişimci, üretim kapasitesini her geçen gün artırdı. Üretim sürecini kız kardeşi ve anneannesiyle birlikte ortaklaşa yürüten Mandro, sabah saatlerinde eğitimine devam ederken, öğleden sonraki vakitlerini ödevlerine, sosyal aktivitelerine ve çiftlik işlerine dengeli bir şekilde paylaştırıyor. Tarım ve hayvancılık kültürünün içinde büyümesi, onun ticari müzakerelerde ve müşteri ilişkilerinde profesyonel bir yaklaşım sergilemesini kolaylaştırıyor.