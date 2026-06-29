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8 Yaşında 80 Tavuklu Çiftlik Kurdu: Okul Müdürüne Bile Yumurta Satıyor!

8 Yaşında 80 Tavuklu Çiftlik Kurdu: Okul Müdürüne Bile Yumurta Satıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 16:17
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Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlı Piracicaba kentinin kırsal bölgesinde yaşayan sekiz yaşındaki Gustavo José Mandro, iki yaşındayken ailesinin kendisine hediye ettiği tek bir tavukla başladığı üretimi, bugün 23 farklı ırktan oluşan 80 kanatlılık büyük bir işletmeye dönüştürmeyi başardı. Elde ettiği yumurtaları çevre esnafa, komşularına ve eğitim gördüğü okulun idari kadrosuna pazarlayan küçük üretici, yaşıtlarının aksine erken yaşta ticari bir portföy oluşturarak bölgede örnek bir model sergiliyor. Agência Sebrae de Notícias SP tarafından kamuoyuna duyurulan bu başarı hikayesi, tarımsal üretimin ve erken yaşta edinilen girişimcilik bilincinin yerel ekonomiye katkısını gözler önüne seriyor.

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Kaynak: https://clickpetroleoegas.com.br/empr...
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Aile büyüklerinin rehberliğinde başlayan yumurta üretimi, elde edilen gelirlerin sürekli işe yatırılmasıyla kurumsal bir yapıya kavuştu.

Aile büyüklerinin rehberliğinde başlayan yumurta üretimi, elde edilen gelirlerin sürekli işe yatırılmasıyla kurumsal bir yapıya kavuştu.

İlk sermayesini büyük anne ve büyük babasının desteğiyle kendi tavuğunun yumurtalarını satarak elde eden Mandro, bu kazancı kişisel harcamalar yerine tamamen işini büyütmek amacıyla kullandı. Kümes altyapısını modernize eden, kaliteli yem rasyonları hazırlayan ve internet kaynaklarından yararlanarak farklı tavuk ırklarını araştıran küçük girişimci, üretim kapasitesini her geçen gün artırdı. Üretim sürecini kız kardeşi ve anneannesiyle birlikte ortaklaşa yürüten Mandro, sabah saatlerinde eğitimine devam ederken, öğleden sonraki vakitlerini ödevlerine, sosyal aktivitelerine ve çiftlik işlerine dengeli bir şekilde paylaştırıyor. Tarım ve hayvancılık kültürünün içinde büyümesi, onun ticari müzakerelerde ve müşteri ilişkilerinde profesyonel bir yaklaşım sergilemesini kolaylaştırıyor.

Küçük çocuğun aldığı girişimcilik eğitimi, yürütülen faaliyetlerin bilimsel ve planlı bir projeye dönüşmesini sağladı.

Küçük çocuğun aldığı girişimcilik eğitimi, yürütülen faaliyetlerin bilimsel ve planlı bir projeye dönüşmesini sağladı.

Mandro'nun sergilediği bu sektörel potansiyel, ülkede yürütülen Genç Girişimciler İlk Adımlar (JEPP) programı sayesinde metodolojik bir kimlik kazandı. Eğitim sürecinin ardından düzenlenen fuarda projesini tanıtan küçük üretici, okul yönetimi ve uzmanlar tarafından takdirle karşılandı. Okul Müdürü Adriana Vargas Mendes Janousek, bu eğitim sürecinin ardından Mandro’nun öz güveninde ve ifade yeteneğinde gözle görülür bir artış kaydedildiğini belirtti. Sebrae analistleri ise bu tür eğitim modellerinin, çocukların kendi geleceklerini inşa etmelerindeki stratejik önemini vurguluyor.

Prestijli tarım eğitimi kurumlarından Esalq’ı hedefleyen Mandro, küresel ölçekte bir kariyer planı yürütüyor.

Prestijli tarım eğitimi kurumlarından Esalq’ı hedefleyen Mandro, küresel ölçekte bir kariyer planı yürütüyor.

Gelecekte ziraat mühendisi olmayı hedefleyen Mandro, ülkenin en saygın tarım okulları arasında yer alan Luiz de Queiroz Yüksek Tarım Okulu'nda (Esalq) eğitim almayı amaçlıyor. Sektörel hedeflerini şimdiden belirleyen küçük girişimci, şeker kamışı üretimi üzerine uzmanlaşmayı, yerel kooperatiflerde deneyim kazandıktan sonra Mato Grosso bölgesinde ve ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Gustavo José Mandro'nun sergilediği bu vizyon, erken yaşta edinilen sorumlulukların ve doğru yönlendirilen yeteneklerin ne denli büyük bir başarı potansiyeli barındırdığını kanıtlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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