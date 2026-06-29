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Meksika’da ‘Batman’ Paniği Büyüyor: Hırsızlıkla Suçladıklarını Direklere Bantlıyor

Meksika’da ‘Batman’ Paniği Büyüyor: Hırsızlıkla Suçladıklarını Direklere Bantlıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 14:24
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Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığını düşünen gizemli bir kanun koruyucu motosiklet hırsızlarını hedef almaya başladı. Son on gün içinde en az beş şüpheliyi darp edip sokak direklerine koli bandıyla yapıştıran ve üzerlerine uyarı notları bırakan bu kişi, sosyal medyada 'Lagos de Moreno’nun Batman’i' olarak anılıyor. Yerel halk arasında hızla efsaneleşen bu halk kahramanı figürü, eyalet polisini ve savcılığı harekete geçirirken adaleti kendi elleriyle sağlama tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

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Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Direklerde Tutsak Kalan Şüpheliler Kameralara Yansıdı

Direklerde Tutsak Kalan Şüpheliler Kameralara Yansıdı

Sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde, şüphelilerin koli bandıyla elektrik direklerine bağlandığı, bazılarının ağızlarının bantlandığı ve üzerlerinde pembe not kağıtları olduğu görülüyor. Bu notlarda şahısların motosiklet hırsızlığı yaptığı açıkça belirtilirken, yüzlerine İspanyolca hırsız anlamına gelen 'ratero' kelimesinin yazıldığı, hatta bazılarının yüzlerine komik bıyıklar çizildiği tespit edildi. Ayrıca cezalandırılan şüphelilerin hemen yakınına çaldıkları iddia edilen motosikletler de bırakıldı.

Polis ve Savcılık Konu Hakkında İnceleme Başlattı

Polis ve Savcılık Konu Hakkında İnceleme Başlattı

Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández ve Eyalet Savcısı Salvador González de los Santos, basına yaptıkları açıklamalarda bu tür vakaları doğruladı. Ancak yetkililer, hırsızlık iddiaları inceleniyor olsa bile, direğe bağlanan gençlerin şu an için hukuken 'mağdur' statüsünde değerlendirildiğini vurguladı. Kanunu çiğneyerek kişileri alıkoyan ve darp eden kimliği belirsiz figür ise polis tarafından arananlar listesine eklendi.

Eylemlerin Ardında Tek Bir Kişi mi, Yoksa Bir Örgüt mü Var?

Eylemlerin Ardında Tek Bir Kişi mi, Yoksa Bir Örgüt mü Var?

Eyalet müfettişleri, bu eylemlerin arkasında tek bir kişinin mi olduğu yoksa organize hareket eden birden fazla şahsın mı bulunduğunu titizlikle araştırıyor. Kentte güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerlerindeki kamera kayıtları incelenerek 'Meksikalı Batman'in kimliğine ulaşılmaya çalışılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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