Meksika’da ‘Batman’ Paniği Büyüyor: Hırsızlıkla Suçladıklarını Direklere Bantlıyor

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığını düşünen gizemli bir kanun koruyucu motosiklet hırsızlarını hedef almaya başladı. Son on gün içinde en az beş şüpheliyi darp edip sokak direklerine koli bandıyla yapıştıran ve üzerlerine uyarı notları bırakan bu kişi, sosyal medyada 'Lagos de Moreno’nun Batman’i' olarak anılıyor. Yerel halk arasında hızla efsaneleşen bu halk kahramanı figürü, eyalet polisini ve savcılığı harekete geçirirken adaleti kendi elleriyle sağlama tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

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