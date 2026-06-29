Meksika’da ‘Batman’ Paniği Büyüyor: Hırsızlıkla Suçladıklarını Direklere Bantlıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığını düşünen gizemli bir kanun koruyucu motosiklet hırsızlarını hedef almaya başladı. Son on gün içinde en az beş şüpheliyi darp edip sokak direklerine koli bandıyla yapıştıran ve üzerlerine uyarı notları bırakan bu kişi, sosyal medyada 'Lagos de Moreno’nun Batman’i' olarak anılıyor. Yerel halk arasında hızla efsaneleşen bu halk kahramanı figürü, eyalet polisini ve savcılığı harekete geçirirken adaleti kendi elleriyle sağlama tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Direklerde Tutsak Kalan Şüpheliler Kameralara Yansıdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polis ve Savcılık Konu Hakkında İnceleme Başlattı
Eylemlerin Ardında Tek Bir Kişi mi, Yoksa Bir Örgüt mü Var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın