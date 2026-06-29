Anadolu'nun 4 Bin Yıldır Saklı Kalan Mühürlü Mektuplar İlk Kez Okundu

Almanya merkezli Hamburg Üniversitesi ile DESY Araştırma Merkezinde görev yapan Asurolog Cécile Michel ve X-ışını fizikçisi Christian G. Schroer liderliğindeki disiplinler arası ekip, ENCI (Extracting Non-destructively Cuneiform Inscriptions) adını verdikleri taşınabilir tarama sistemini geliştirdi.

Yaklaşık 420 kilogram ağırlığa sahip olan ve sekiz farklı modüler parçaya ayrılabilen bu özel donanım, müzelerin içerisine kolaylıkla taşınarak kuruluyor. Sistem, mühürlü bir kili yalnızca birkaç dakika içerisinde yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu olarak dijital ortama aktarıyor. Araştırma ekipleri, elde edilen bu veriler üzerinden bilgisayar yazılımları yardımıyla içteki ana tableti dış zarftan sanal olarak ayırıp yazıları doğrudan okuma imkânına kavuşuyor.

Söz konusu sistemin ilk saha testleri 2024 yılında Paris’teki ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirildi. Bu sürecin ardından Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirilen cihazla yürütülen üç haftalık operasyon kapsamında, 48 adet tablet ile diğer muhtelif eserlere ait toplam 64 tomografi görüntüsü kayıt altına alındı.