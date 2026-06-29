Anadolu'nun 4 Bin Yıldır Saklı Kalan Mühürlü Mektuplar İlk Kez Okundu
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Kaynak: https://tr.euronews.com/kultur/2026/0...
Anadolu’da yürütülen arkeolojik ve teknolojik çalışmalar, insanlık tarihinin karanlıkta kalan sayfalarını aydınlatmaya devam ediyor. Heritage Science dergisinde yayımlanan araştırma, Asuroloji ve kültürel mirasın korunması alanlarında önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Geliştirilen taşınabilir X-ışını bilgisayarlı tomografi yöntemi, yaklaşık 4 bin yıllık mühürlü çivi yazılı mektupların, dışlarındaki kil zarflara hiçbir fiziksel müdahalede bulunulmadan okunmasını sağlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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