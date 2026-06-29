Nükleer Saldırılardan Kaçmak İçin Yapılmıştı: Şimdi Altı Kişilik Bir Ailenin Yeni Evi Oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı bir konut yatırımı gerçekleştiren altı kişilik Romero ailesi, Soğuk Savaş döneminden kalma bir yer altı iletişim sığınağını 300 bin dolara satın alarak yeni bir yaşama adım attı. Uzaktan çalışan Ruben Romero öncülüğünde alınan bu karar doğrultusunda aile, geleneksel bir ev yerine eski bir telekomünikasyon kalesini modern bir yuvaya dönüştürmeye başladı. Restorasyon süreci devam eden bu özgün yapının dönüşüm aşamaları, aile tarafından sosyal medya platformlarında da anlık olarak paylaşılıyor.

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