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Nükleer Saldırılardan Kaçmak İçin Yapılmıştı: Şimdi Altı Kişilik Bir Ailenin Yeni Evi Oldu

Nükleer Saldırılardan Kaçmak İçin Yapılmıştı: Şimdi Altı Kişilik Bir Ailenin Yeni Evi Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 09:47
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Amerika Birleşik Devletleri’nde sıra dışı bir konut yatırımı gerçekleştiren altı kişilik Romero ailesi, Soğuk Savaş döneminden kalma bir yer altı iletişim sığınağını 300 bin dolara satın alarak yeni bir yaşama adım attı. Uzaktan çalışan Ruben Romero öncülüğünde alınan bu karar doğrultusunda aile, geleneksel bir ev yerine eski bir telekomünikasyon kalesini modern bir yuvaya dönüştürmeye başladı. Restorasyon süreci devam eden bu özgün yapının dönüşüm aşamaları, aile tarafından sosyal medya platformlarında da anlık olarak paylaşılıyor.

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Kaynak: https://www.loveproperty.com/galleryl...
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Yapı Olası Nükleer Saldırılara Dayanacak Şekilde Üst Düzey Güvenlik Unsurlarıyla Donatıldı

Yapı Olası Nükleer Saldırılara Dayanacak Şekilde Üst Düzey Güvenlik Unsurlarıyla Donatıldı

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile AT&T şirketinin iş birliğiyle inşa edilen bu yer altı sığınakları, olası bir nükleer savaş senaryosunda ülkenin stratejik iletişim ağını kesintisiz olarak ayakta tutmayı hedefliyordu. Ailenin mülkiyetine geçen yapı, yaklaşık 60 santimetre kalınlığındaki nükleer sarsıntılara dayanıklı betonarme duvarlarıyla öne çıkıyor. Giriş bölümünde yer alan ve her biri yaklaşık 1,3 ton ağırlığa sahip zırhlı çelik kapılar ile özel acil tahliye çıkışları, dönemin askeri savunma teknolojisini gözler önüne seriyor. Günümüzde ise bu sığınak odaları; geniş bir oturma odası, mutfak ve yatak odalarından oluşan modern bir konut kompleksine ev sahipliği yapıyor.

Yer Altı Yaşamındaki En Büyük Zorluğu Zararlı Gazların Birikmesini Önleyen Havalandırma Süreci Oluşturuyor

Yer Altı Yaşamındaki En Büyük Zorluğu Zararlı Gazların Birikmesini Önleyen Havalandırma Süreci Oluşturuyor

Yer altında kurulacak bir yaşamın en kritik aşamasını, alan genişliğinden ziyade sürdürülebilir temiz hava sirkülasyonunun sağlanması oluşturuyor. Tamamen kapalı olan bu ortamlarda zamanla radyoaktif radon, metan ve karbondioksit gibi hayati risk barındıran gazların birikme ihtimali bulunuyor. Bu yapısal riski ortadan kaldırmak isteyen Romero ailesi, yenileme çalışmalarında önceliği gelişmiş havalandırma ve endüstriyel hava filtrasyon sistemlerine verdi. Nem, rutubet ve küf oluşumunu tamamen engellemek adına iç mekanda kapsamlı yalıtım önlemleri alınırken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu tarihi askeri yapının nesiller boyu güvenle kullanılabilecek bir yaşam alanı sunması öngörüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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