Ünlü Şarkıcı Nev'den Endişelendiren Haber: Yoğun Bakımda Olduğu İddia Edildi!

İddianın çıkış noktasında müzisyen Selim Bölükbaşı'nın yaptığı belirtilen bir paylaşım bulunuyor. Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı Nev'in yoğun bakımda olduğunu duyurduğu ve sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istediği aktarılıyor. Ardından Nev'in sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan isimlerden biri de magazin gazetecisi Burhan Akdağ oldu.

Akdağ, Selim Bölükbaşı'nın paylaşımında Nev'in ismini ve hemen altında “yoğun bakımda” ifadelerini gördüğünü belirterek haberi aktardı. Sosyal medyada müzik paylaşımları yapan Rock İstasyonu isimli X hesabından da geçtiğimiz saatlerde Nev'in yoğun bakımda olduğuna ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Doğal olarak haberin yayılmasıyla beraber “Nev neden yoğun bakımda?”, “Nev'in hastalığı ne?”, “Nev'in sağlık durumu nasıl?” soruları da peş peşe gelmeye başladı. Şu ana kadar Nev'in ailesinden, menajerinden, hastaneden ya da sanatçının resmi hesaplarından yoğun bakıma kaldırılma nedenini veya güncel sağlık durumunu açıklayan doğrulanmış bir bilgilendirme gelmedi. Burhan Akdağ da paylaşımında bu noktaya özellikle dikkat çekerek sağlık durumunun ayrıntılarını bilmediğini ve bilmediği bir konuda yorum yapmak istemediğini ifade etti.