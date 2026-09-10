Ünlü Şarkıcı Nev'den Endişelendiren Haber: Yoğun Bakımda Olduğu İddia Edildi!
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“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarla yıllardır müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Nev'den endişelendiren bir haber geldi. Nevzat Doğansoy'un yoğun bakımda olduğu iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, gözler ünlü sanatçının sağlık durumuna çevrildi. Gazeteci Burhan Akdağ da Selim Bölükbaşı'nın paylaşımını kaynak göstererek Nev'in yoğun bakımda olduğunu aktardı ve sevenlerinden dua istedi. Henüz sanatçının sağlık durumuna ve yoğun bakıma kaldırılma nedenine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kendine has sesiyle bir döneme damgasını vuran Nev, yıllardır şarkıları eskimeyen isimlerden biri.
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Nev'in yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.
Burhan Akdağ, Nev için kaleme aldığı paylaşımda Selim Bölükbaşı'nın duyurusunu aktarırken ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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