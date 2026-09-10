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Ünlü Şarkıcı Nev'den Endişelendiren Haber: Yoğun Bakımda Olduğu İddia Edildi!

Ünlü Şarkıcı Nev'den Endişelendiren Haber: Yoğun Bakımda Olduğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.09.2026 - 18:53
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“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarla yıllardır müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Nev'den endişelendiren bir haber geldi. Nevzat Doğansoy'un yoğun bakımda olduğu iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, gözler ünlü sanatçının sağlık durumuna çevrildi. Gazeteci Burhan Akdağ da Selim Bölükbaşı'nın paylaşımını kaynak göstererek Nev'in yoğun bakımda olduğunu aktardı ve sevenlerinden dua istedi. Henüz sanatçının sağlık durumuna ve yoğun bakıma kaldırılma nedenine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kendine has sesiyle bir döneme damgasını vuran Nev, yıllardır şarkıları eskimeyen isimlerden biri.

Kendine has sesiyle bir döneme damgasını vuran Nev, yıllardır şarkıları eskimeyen isimlerden biri.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev, Türk rock müziğinin kendine özgü seslerinden biri olarak yıllardır hayatımızda. 

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesine katılması kariyerindeki önemli dönemeçlerden biri olurken, asıl büyük çıkışını 2001 yılında yayımladığı Her Şeye Rağmen albümüyle yapan Nev, özellikle “Zor” ile geniş kitlelere ulaşan Nev, 2004 tarihli Sen Gibi albümüyle başarısını sürdürmüştü. “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi parçalar da zaman içerisinde Nev denince ilk akla gelen şarkılar arasına yerleşti. Özellikle pop-rock çizgisini kendine has yorumuyla birleştiren Nev, yıllar içerisinde müzik dünyasında oldukça kendine özgü bir yer edindi. 

Fakat geçtiğimiz saatlerde 57 yaşındaki sanatçıyla ilgili sosyal medyaya düşen bir haber sevenlerini endişelendirdi.

Nev'in yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.

Nev'in yoğun bakımda olduğu iddia edildi! Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu.

İddianın çıkış noktasında müzisyen Selim Bölükbaşı'nın yaptığı belirtilen bir paylaşım bulunuyor. Bölükbaşı'nın yakın arkadaşı Nev'in yoğun bakımda olduğunu duyurduğu ve sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istediği aktarılıyor. Ardından Nev'in sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan isimlerden biri de magazin gazetecisi Burhan Akdağ oldu.

Akdağ, Selim Bölükbaşı'nın paylaşımında Nev'in ismini ve hemen altında “yoğun bakımda” ifadelerini gördüğünü belirterek haberi aktardı. Sosyal medyada müzik paylaşımları yapan Rock İstasyonu isimli X hesabından da geçtiğimiz saatlerde Nev'in yoğun bakımda olduğuna ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Doğal olarak haberin yayılmasıyla beraber “Nev neden yoğun bakımda?”, “Nev'in hastalığı ne?”, “Nev'in sağlık durumu nasıl?” soruları da peş peşe gelmeye başladı. Şu ana kadar Nev'in ailesinden, menajerinden, hastaneden ya da sanatçının resmi hesaplarından yoğun bakıma kaldırılma nedenini veya güncel sağlık durumunu açıklayan doğrulanmış bir bilgilendirme gelmedi. Burhan Akdağ da paylaşımında bu noktaya özellikle dikkat çekerek sağlık durumunun ayrıntılarını bilmediğini ve bilmediği bir konuda yorum yapmak istemediğini ifade etti.

Burhan Akdağ, Nev için kaleme aldığı paylaşımda Selim Bölükbaşı'nın duyurusunu aktarırken ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burhan Akdağ, Nev için kaleme aldığı paylaşımda Selim Bölükbaşı'nın duyurusunu aktarırken ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzun yıllardır magazin gazeteciliği yapan Burhan Akdağ, Nev'in yoğun bakımda olduğunu öğrendiği anı oldukça duygusal bir yazıyla anlattı. Selim Bölükbaşı'nın paylaşımına rastladığını söyleyen Akdağ, Nev'in adının altında gördüğü “Yoğun bakımda…”sözlerinin ardından bir süre ekrana baktığını belirtti.

Nev'in yıllardır kendine özgü sesi, yorumu ve şarkılarıyla dinleyicilerin hayatında yer edindiğini vurgulayan Akdağ, sanatçıyı yakından tanımanın bile bazen gerekmediğini; bazı seslerin tek bir şarkıyla insanın hayatında kendine yer açabildiğini anlattı. Sağlık durumuna dair elinde daha fazla bilgi olmadığının altını özellikle çizen gazeteci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık durumunun ayrıntılarını bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak da istemiyorum. Bildiğim tek şey, şu anda güzel bir habere ihtiyacımız olduğu…”

Ardından Nev'in sevenlerine seslenen Akdağ, iyi dilek ve duaların eksik edilmemesini istedi. Yazısının sonunda ise ünlü şarkıcıya “Yoğun bakımın kapısından bu kez güzel bir haber çıksın” sözleriyle seslenerek güzel haberlerini beklediklerini dile getirdi. Şimdilik Nev'in sağlık durumuna ilişkin bildiklerimiz bu paylaşımlarla sınırlı. 

İddialar doğruysa biz de Nev'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sevenlerinin beklediği güzel haberlerin bir an önce gelmesini diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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