80'lerde Türkiye'de İlk Evini Döşeseydin Nasıl Görünürdü?

Son günlerde sosyal medyada nereye baksak kendimizi 80'lerin sıcak, samimi ve renkli dünyasında buluyoruz. Biz de bu nostalji akımına kendi dokunuşumuzu ekleyelim dedik ve seni Türkiye'nin 80'li yıllarına götürecek eğlenceli bir oyun hazırladık.

Yapacağın 10 seçim, o dönemde ilk evini nasıl döşeyeceğini analiz edecek ve sana tamamen kişiliğine uygun bir 80'ler Türkiye evi oluşturacak. Bakalım senin evinde tüplü televizyon mu baş köşede olacak, yoksa kasetçalar ve kitaplarla dolu sıcacık bir yaşam alanı mı seni bekliyor?

Hazırsan geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkalım ve 80'lerde ilk evin nasıl görünürdü birlikte keşfedelim!